В столице Республики Саха (Якутия) 12 сентября пройдёт ярмарка вакансий нефтегазового комплекса.

Ярмарка проводится в рамках региональной программы «Местные кадры в промышленность». Это целенаправленная работа руководства республики по трудоустройству местного населения в крупнейшие промышленные компании, работающие в Якутии.

Отметим, что по итогам 2018 года промышленными компаниями было трудоустроено 5726 якутян, в том числе 2357 из числа молодежи в возрасте до 30 лет, 1782 — из сельской местности. В рамках проекта на профессиональное обучение по востребованным профессиям направлены 879 безработных и незанятых граждан. В настоящее время в приоритетном проекте Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» участвуют 22 компании, за 1 полугодие 2019 года в рамках реализации проекта трудоустроено 3234 человек, из них 1313 — молодежь в возрасте до 30 лет, 1252 человек вахтовым методом и на сезонные работы, 895 человек из числа граждан, проживающих в сельской местности.

22 июля 2019 г. распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О трудоустройстве граждан в промышленные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в 2019-2024 годах» утвержден план трудоустройства, в том числе вахтовым методом и план профессионального обучения граждан на 2019-2024 годы.

Всего до 2024 года планируется трудоустроить в промышленные предприятия 27 487 человек в 27 предприятиях.

На ярмарке вакансии представят такие компании, как ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», АО «Саханефтегазсбыт», АО «РНГ» и ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча». Организаторами выступают Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения совместно с ПАО «Газпром» и Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова.

Ярмарка вакансий нефтегазового комплекса состоится 12 сентября, с 14-00 до 17-00 часов, по адресу: г.Якутск, ул. Кулаковского, 48 (КФЕН СВФУ), 1 этаж.