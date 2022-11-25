Местные кадры – в промышленность: опыт АЛРОСА

Трудоустройство якутян – один из приоритетов АЛРОСА. С 2018 года только по программе «Местные кадры в промышленность» в алмазодобывающую компанию поступили на работу уже более 10 тысяч жителей республики. Корреспондент газеты «Якутия» пообщался с несколькими работниками АЛРОСА из числа местных кадров, чтобы узнать, как складывается их карьерный путь в компании, какие знания и качества помогают в работе.

«Работа должна нравится»

Выпускники вузов Якутии высоко ценятся в компании, говорит заместитель главного инженера по горным работам рудника «Интернациональный» Василий Васильев, который отвечает за стратегическое планирование и выполнение плана горных работ.

По его словам, немало выпускников работают на руководящих должностях. При этом, в компании «смотрят не столько на диплом, сколько на знания и профессиональные качества, стремление к профессиональному саморазвитию, готовность работать в непростых условиях производства», — говорит он.

Василий начинал работу в компании учеником машиниста электровоза горно-обогатительного комбината, работал горным мастером, заместителем начальника участка. Карьерный рост пришел не сразу, долгие годы Василий работал в шахте.

— Если работник хочет быть лучшим в своем деле, он должен отдаваться ему полностью. И, конечно, чтобы достигать целей, нужно, чтобы работа нравилась. Очень важно доверие со стороны коллег и руководства, которое возникает не сразу, а приходит с течением времени – с появлением опыта, достижений.

Обращаясь к молодым специалистам, Василий советует не бояться трудностей. «Не нужно бояться брать на себя дополнительную нагрузку и ответственность. Не всегда нужно смотреть только на зарплату, важно учитывать и карьерные перспективы», — считает Василий Васильев.

Компания дает возможности для развития

Главный специалист управления трансформации блока ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) аппарата управления АЛРОСА Юрий Михайлов родился в Вилюйске. С 2005 года проживает в Мирном. В 2010 году окончил Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова по специальности «Электроснабжение» с квалификацией «Горный инженер». А в 2019 году получил диплом о профпереподготовке в Волгоградской гуманитарной академии профессиональной подготовки специалистов социальной сферы по программе «Государственное и муниципальное управление».

В детстве Юрий, как многие мальчишки, мечтал стать космонавтом. В студенческие годы, после практики на руднике «Мир» в 2009 году, решил осваивать профессию горного инженера. Его карьера началась в 2010 году на руднике «Интернациональный». Начинал с ученика электрослесаря, потом работал электрослесарем, сменным электромехаником, электромехаником ствола, заместителем начальника участка, часто исполнял обязанности начальника участка и главного механика рудника. За эти годы удалось поработать с большей частью техники и оборудования: с горно-выемочными машинами, самоходным оборудованием, конвейерами различных типов, с подъемными машинами для спуска и выезда людей и для выдачи горной массы.

«Самое яркое воспоминание за весь период работы в АЛРОСА – первый спуск в подземку и выезд на поверхность. Мой девиз в работе: сложности были, есть и будут всегда, но для этого мы и есть, чтобы их преодолевать!», — рассказывает Юрий Михайлов.

Большего всего ему запомнился запуск и наладка подъемной машины слепого скипового ствола, так как это уникальный комплекс. С октября 2022 года занимает должность главного специалиста управления трансформации блока ТОиР. По его словам, ремонтная деятельность – одно из основных направлений на производстве. Обязанности его команды заключаются в совершенствовании ремонтной службы и минимизации затрат вместе с повышением технической готовности оборудования и показателей его работы.

Юрий говорит, что местным кадрам всегда рады в компании: «Заметил, что в последнее время в горной промышленности увеличивается количество якутян, более того они закрепляются и развиваются по всем направлениям. Многие становятся признанными профессионалами. И это только радует, так как они вносят большой вклад в развитие компании и нашей республики в целом».

Востребованность в местных кадрах растет

Николай Обулахов родился, вырос и окончил школу в Нюрбинском районе Якутии. Окончил Мирнинский политехнический институт (филиал СВФУ) по специальности «Горные машины и оборудование». С 2011 года работает на Мирнинско-Нюрбинском горно-обогатительном комбинате.

Карьеру начинал слесарем по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Через полгода его назначили мастером по техобслуживанию и ремонту. Сейчас Николай работает старшим мастером (планировщиком). В центре сервисного обслуживания занимаются ремонтом и текущим обслуживанием горнотранспортной техники всего комбината – начиная от маленьких машин до больших экскаваторов, самосвалов, спецтехники.

Николай работает вахтовым методом. Вахта длится 28 дней. В тайгу добираются на вертолетах и самолетах. Николай признается, что первый приезд на вахту навсегда останется в памяти как яркое событие в его жизни.

По словам нашего собеседника, на горно-обогатительном комбинате все больше местных кадров. Штат расширяется в связи с увеличением объемов работы.

Николай рассказал, что в компании реализуется программа наставничества, когда опытные специалисты берут под свое крыло новых работников и как старшие товарищи помогают адаптироваться на новом месте.

Николай является руководителем производственной практики студентов. Своим практикантам он советует хорошо учиться и параллельно осваивать рабочие профессии. «Желательно параллельно учиться в учебно-курсовых комбинатах и дополнительно получать какую-нибудь рабочую профессию. Без опыта работы сложно получить инженерную должность. А если у тебя дополнительно есть какая-нибудь рабочая профессия слесаря, электрогазосварщика, токаря, стропальщика, например, то это большой плюс при трудоустройстве», — советует Николай Обулахов.

По его словам, кроме базовых знаний и трудолюбия, нужно быть стрессоустойчивым, уметь быстро реагировать на изменения. Например, сейчас во всех подразделениях компании происходит автоматизация и цифровизация производственных процессов. И в этих условиях, как отмечает Николай, появляются дополнительные возможности карьерного роста для сотрудников, которые обладают необходимыми навыками и качествами.