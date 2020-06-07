Местные кадры успешно замещают высокоплачиваемые вакансии в промышленности

В Якутии по проекту «Местные кадры в промышленность» за первый квартал 2020 года в промышленные отрасли трудоустроено свыше 1600 якутян. О том, как реализуется проект по привлечению местных кадров в индустрию производства рассказали ЯСИА.

Проект «Местные кадры в промышленность» является эффективным механизмом повышения реальных доходов граждан и снижения уровня безработицы путём привлечения местных кадров на работу в промышленные предприятия, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Традиционно в промышленности более высокие заработные платы. Работники обеспечиваются спецодеждой, работодателем организуется питание и проживание работников в вахтовых поселках.

Как отметил и.о. первого зампреда республики Кирилл Бычков, в целом за три года реализации проекта в промышленной отрасли нашли работу свыше 16000 жителей республики. В настоящее время этот проект приобрел еще большую актуальность в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в отношении привлечения иностранной рабочей силы.

«Сейчас мы расширяем проект на важнейшие отрасли экономики: строительство, дорожное хозяйство, энергетику и транспорт в целях сохранения темпов трудоустройства местных граждан и снижения дефицита кадров, связанных с введенными ограничениями. Несмотря на то что эпидемиологическая обстановка диктует нам свои условия, мы извлекаем из ситуации максимальную пользу. Введенные ограничения по привлечению иностранной рабочей силы предоставили больше возможностей для граждан, постоянно проживающих в Якутии вовлечься во все сферы экономики, в долгосрочной перспективе перед нами стоит задача в замещении иностранной рабочей силы именно местными кадрами во всех отраслях», — сказал Кирилл Бычков.

Так, в первом квартале 2020 года промышленными компаниями-участниками проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроено свыше 1600 человек, из них более 800 человек — представители молодого поколения.

В настоящее время в приоритетном проекте Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» участвуют 27 компаний: АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «УК «Колмар», АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», АО «Полюс Алдан», АО «Золото Селигдара», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Прогноз», ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Алмазы Анабара», АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и другие.

В текущем году проект расширяется также на строительную отрасль и дорожное хозяйство.

«Разработаны и направлены на согласование и подписание проекты соглашений 25 компаниям, из них 18 — строительные компании, 7 — компании дорожного хозяйства. Подписано на сегодняшний день 2 соглашения с ООО «Стройкон» и ООО «Сунтаравтодор» с контрольными показателями по трудоустройству в течение трех лет 210 граждан, в том числе 168 чел. это молодежь в возрасте до 35 лет, 72 чел. из сельской местности», — рассказал председатель государственного комитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин.

Организациям строительного комплекса предложено в течение 3-х лет трудоустроить в разрезе отраслей:

— в строительство 4 450 граждан, в том числе 3 396 чел. молодежь до 35 лет, 1 520 чел. из сельской местности;

— на дорожное хозяйство 654 чел., в том числе 522 чел. молодежь до 35 лет, 228 граждан из сельской местности.

Компании предлагают вакансии как по рабочим профессиям, так и для инженеров с высшим образованием.

Степан Москвитин отметил, что госкомитет занятости РС(Я) проводит подбор подходящих работников для трудоустройства на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Для трудоустройства необходимо обратиться в центр занятости населения на местах или заполнить форму анкеты и согласия на обработку персональных данных и направить сканы (или фото) на адрес электронной почты: gkzn-chayanda@mail.ru. При получении анкеты и согласия на обработку персональных данных, они в последующем будут направлены работодателям.

Ознакомиться с перечнем вакансий и скачать бланки анкеты и согласия на обработку персональных данных можно на официальном сайте Госкомитета занятости РС(Я).