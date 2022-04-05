«Местное производство: вызовы и возможности в условиях санкций» — приглашаем предпринимателей
Анонс: Предпринимателей Якутии приглашают участвовать в коммуникативной сессии «Местное производство: вызовы и возможности в условиях санкций»
Коммуникативная сессия «Местное производство: вызовы и возможности в условиях санкций» состоится 7 и 8 апреля в рамках площадки по выработке совместных решений для развития республики «Создаем вместе».
Предприниматели, желающие участвовать в работе сессии, могут зарегистрироваться на сайте создаемвместе.рф
Коммуникативная сессия проводится с целью совместной разработки инициатив и продуктов для бизнеса местных производителей в условиях санкционных ограничений по основным трекам:
— Изменения в ресурсной базе;
— Изменение бизнес-процессов, финансовой модели и технологий производств;
— Новые возможности для совместных бизнес-проектов;
— Новые маркетинговые тренды.
Сессия для участников из города Якутска пройдет в очном формате 7 апреля с 09.30 до 18-00 час. по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 1, 11 этаж, лекторий, ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)».
Для участников из районов республики сессия пройдет в формате онлайн 8 апреля в соответствии с программой, размещенной на сайте проекта «Создаем вместе» — создаемвместе.рф
Отметим, что проект «Создаем вместе» стартовал 31 марта. Первая сессия площадки по выработке совместных решений «Создаем вместе» состоялась на тему «Сохранение темпов роста реальных доходов населения в условиях санкций», в которой приняли участие представители госорганов, общественности республики….
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