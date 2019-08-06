Местников отправлен на 9 лет за решетку из зала суда

Сегодня в Якутском городском суде был вынесен приговор по делу Николая Местникова, бывшего гендиректора аэропорта «Якутск», который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа.

Напомним, что по версии следствия Николай Местников незаконно получил от фирм по упаковке багажа и по уборке более 27 миллионов рублей. Представители этих фирм Синявский и Арбатский дали следствию показания о том, что ежемесячно производили переводы денежных средств (от 150 до 450 тысяч рублей) лично Местникову. Для этого использовались их именные банковские карты, которые они отдали в руки Местникову вместе с пинкодом. На картах, извлеченных из шредера во время обыска, были обнаруженные биологические материалы экс-директора аэропорта, что подтвердила экспертиза.

Редакция Sakhalife подробно освещала этот судебный процесс на протяжении полугода. С подробностями можно ознакомиться по ссылкам.

1) https://sakhalife.ru/nikolay-mestnikov-menya-otpravili-v-samoe-adskoe-mesto-na-zemle/

2) https://sakhalife.ru/prokuror-zaprosil-dlya-mestnikova-15-let-strogogo-rezhima-i-shtraf-na-400-millionov-rubley/

3) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-dopros-irkutskogo-eksperta-po-videosvyazi/

4) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-advokat-pyitaetsya-osporit-videozapis/

5) https://sakhalife.ru/v-sude-prosmotrena-videozapis-kak-chelovek-pohozhiy-na-mestnikova-snimaet-dengi-s-bankomata/

6) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-zashhita-osparivaet-vyipiski-bankovskih-schetov/

7) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-vinu-priznal-chastichno/

8) https://sakhalife.ru/v-sude-oglashenyi-protokolyi-doprosov-i-ochnyih-stavok-nikolaya-mestnikova/

9) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-sudebnoe-zasedanie-ne-sostoyalos-iz-za-neyavki-obvinitelya/

10) https://sakhalife.ru/delo-mestnikova-obvinyaemyiy-potratil-na-blagotvoritelnost-19-mln-rubley/

Обвинение запросило 15 лет строго режима и штраф 400 миллионов рублей

Гособвинитель Эверстов подчеркнул, что контрольный пакет акций аэропорт «Якутск» принадлежит республике, и любые злоупотребления несут повышенную общественную опасность, как коррупция на государственном предприятии. В итоге по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере и трем эпизодам коммерческого подкупа (часть 3 ст. 204 и часть 6 ст. 290 УК РФ) прокурор попросил для обвиняемого наказание в виде 15 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 400 миллионов рублей.

Защита обвиняемого в свою очередь заявила, что следствие не доказало вину Местникова, так как свидетель Синявский не был официально зарегистрирован как ИП, не платил налоги. Официально директором компании по упаковке багажа «Север Сервис» числилась его супруга Синявская, с которой Местников не был знаком.

Защита подчеркнула, что подсудимый направлял все полученные средства на социальные цели: спонсировал ремонт дорог, детских площадок, оказывал щедрую благотворительность учреждениям образования.

Попал в «самое адское место на земле»

В своем последнем слове Местников сообщил, что у следствия не было никаких оснований увозить его в Иркутск, так как все обстоятельства дела и свидетели находились в Якутске. Он назвал Иркутское СИЗО – «самым адским местом на земле». Он утверждал, что этим следователь оказывал на него давление, чтобы склонить к признанию. По словам подсудимого, на это работал и предоставленный ему иркутский адвокат Тряпкин. «Я был вынужден пойти на досудебное соглашение, чтобы иметь возможность вернуться на родную землю». Уже оказавшись в Якутске, Местников отказался от показаний, данных в Иркутском СИЗО.

В последнем слове Местников рассказал, как широко оказывал спонсорскую помощь в ремонте дорог, детских площадок и других социальных объектов, оказывал благотворительность в сфере образования. Местников попросил учесть, что его действия не нанесли ущерба деятельности аэропорта.

Приговорен к 9 годам строгого режима

Сегодня, 6 августа, судья Анна Маркова приговор по делу Николая Местникова. Вначале она подробно остановилась на всех пяти пунктах обвинения в получении взятки в особо крупном размере и в коммерческом подкупе. Почти четыре часа судья зачитывала материалы судебного решения. Она не приняла доводы защиты, которые, по ее словам, опровергнуты всеми представленными доказательствами и сочла вину подсудимого полностью доказанной по всем пунктам обвинения.

Судья отметила, что единственным акционером «Аэропорта «Якутск» является Республика Саха (Якутия) в лице Минимущества республики, и по закону руководитель такого предприятия признается должностным лицом. Так же она не согласилась с утверждением Местникова о психологическом давлении на него, оказанном в Иркутском СИЗО, отметив, что жалоб от него не поступало.

Суд принял во внимание активное содействие подсудимого следствию, его положительные характеристики и правительственные награды.

В совокупности по всем предъявленным подсудимому пяти пунктам обвинений в получении взятки и коммерческом подкупе по части 3 ст. 204 и части 6 ст. 290 УК РФ судья приговорил Николая Местникова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу на 10 миллионов рублей без права занимать ответственные должности в течении 4 лет.

В списке конфискованного имущества — половина дома и участка, автомобиль, кольца и часы с бриллиантами.

После суда…

По закону, право судьи разрешать видео и фотосъемку в зале суда. Судья Анна Маркова обычно не разрешает фотографирование во время процесса. Все заявки редакции Sakhalife были ею отклонены, то же происходило с аналогичными просьбами других СМИ. Сегодня судебные приставы до начала суда сообщили журналистам, что разрешена съемка только в коридоре. Подсудимый старался как можно быстрее пройти в зал суда, поэтому сфотографировать его получилось только со спины. И уже с самого начала к журналистам в коридоре подходили родственники подсудимого и выражали недовольство съемками. Пришлось разъяснить, что судебный процесс над бывшим директором «Аэропорта Якутск» является общественно-значимым событием, поэтому закон позволяет производить фото- и видеосъемку с предварительного разрешения руководства суда.

Надо ли напоминать, что судебный процесс по обвинению руководителя государственной компании во взяточничестве и коммерческом подкупе закономерно вызывает большой резонанс в обществе, особенно на фоне ведущейся борьбы с коррупцией. И законное право наших читателей получать качественную информацию из первоисточника, в том числе фото и видео.

По человечески понятно, что настроение подсудимого и его окружения сильно испортилось после оглашения приговора, но это не повод для неизвестных лиц вырывать из рук журналистов телефоны, проявляя агрессию в адрес представителей СМИ, которые просто выполняли свои рабочие обязанности – освещали судебный процесс над Местниковым.

Приговор суда в законную силу не вступил.