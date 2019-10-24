В эти выходные состоится ярмарка местной продукции!

Приглашаем вас 26 и 27 октября на Ярмарку выходного дня в самом центре Якутска! Наши постоянные поставщики представят свою продукцию: — Говядина; — Чир и омуль; — Олёкминский и амгинский сыр; — Сливочное масло; — Молочная продукция. А чтобы согреть ваши сердца угощаем горячим чаем и печеньками! Ярмарку проводит РСХПССК «Сахаагропродукт» @sakhaagroprodukt при поддержке Министерства сельского хозяйства РС(Я) @agrarnaya_yakutia, Управы центрального округа ГО «город Якутск» @yakutsk_centralokrug СахаАгроПродукт. Только вкусное, своё, родное.

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