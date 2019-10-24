24.10.2019
15:03
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Якутск
В эти выходные состоится ярмарка местной продукции!
Приглашаем вас 26 и 27 октября на Ярмарку выходного дня в самом центре Якутска!
Наши постоянные поставщики представят свою продукцию:
— Говядина;
— Чир и омуль;
— Олёкминский и амгинский сыр;
— Сливочное масло;
— Молочная продукция.
А чтобы согреть ваши сердца угощаем горячим чаем и печеньками!
Ярмарку проводит РСХПССК «Сахаагропродукт» @sakhaagroprodukt при поддержке Министерства сельского хозяйства РС(Я) @agrarnaya_yakutia, Управы центрального округа ГО «город Якутск» @yakutsk_centralokrug
СахаАгроПродукт. Только вкусное, своё, родное.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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