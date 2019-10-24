24.10.2019
15:03
323

Якутск

В эти выходные состоится ярмарка местной продукции!

Приглашаем вас 26 и 27 октября на Ярмарку выходного дня в самом центре Якутска!

Наши постоянные поставщики представят свою продукцию:

— Говядина;

— Чир и омуль;

— Олёкминский и амгинский сыр;

— Сливочное масло;

— Молочная продукция.

А чтобы согреть ваши сердца угощаем горячим чаем и печеньками!

Ярмарку проводит РСХПССК «Сахаагропродукт» @sakhaagroprodukt при поддержке Министерства сельского хозяйства РС(Я) @agrarnaya_yakutia, Управы центрального округа ГО «город Якутск» @yakutsk_centralokrug

СахаАгроПродукт. Только вкусное, своё, родное.

Источник: https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3081247
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх