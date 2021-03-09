Места концентрации ДТП в Якутске

Якутская госавтоинспекция провела анализ аварийности за 2020 год и выявила шесть очагов аварийности.

Итак, места концентрации ДТП в столице республики:

1. Ул. Билибина на участке от дома №1 до 2/1: 3 столкновения за 2020 год, в результате которых пострадали 4 человека;

2. Вилюйский тракт, 7 км (выезд с комплекса «Царство вечной мерзлоты»): 3 столкновения (2 ДТП — по причине обгона с выездом на полосу встречного движения, 1 ДТП — в результате не предоставления преимущества при выезде с прилегающей территории), в результате травмы получили 5 человек.

3. Перекресток ул. Чиряева – ул. Губина: за год 3 наезда на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате пострадали 3 человека.

4. Перекресток ул. Петра Алексеева – Лермонтова : 3 наезда на пешеходов на регулируемом пешеходном переходе, травмированы 4 человека.

5. Ул. Дзержинского на участке от дома №22 до дома №24: на данном участке зарегистрировано 3 столкновения, в результате которых травмы получили 3 человека. Помимо этого, на указанном участке произошло 5 ДТП с материальным ущербом, в том числе 1 съезд с дороги и 4 столкновения: в результате этих ДТП никто не пострадал.

Анализ происшествий на ул. Дзержинского показал, что сопутствующей причиной ДТП является, в том числе, наличие на данном участке дефектов проезжей части в виде колейности в результате износа и просадки асфальтобетонного покрытия: по этой причине транспортные средства часто выезжали на полосу встречного движения.

Еще одним негативным фактором, повлиявшим на аварийность, стали выезды транспортных средств с дворовой территории дома №24 ул. Дзержинского с левым поворотом, что запрещено разметкой.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам учиться не на своих ошибках, соблюдать ПДД и не пополнять печальную статистику дорожно-транспортных происшествий.