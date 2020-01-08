Месть: Жительница Якутии хотела обмануть полицию

Сотрудники полиции отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» выяснили, что жительница столицы Якутии заявила об угоне, чтобы отомстить обидчику.

В дежурную часть полиции обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила об угоне ее автомашины «Тойота Виста».

В ходе проверки оперативники уголовного розыска выяснили, что женщина совершила заведомо ложный донос об угоне. На самом деле заявительница ранее продала якобы угнанное авто своему знакомому. Однако, знакомый оплатил только половину стоимости автомашины. Вместо того, чтобы разбираться с покупателем по гражданскому иску, женщина фиктивно заявила о якобы совершенном уголовном правонарушении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос».