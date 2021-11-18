Месть за мать

Житель поселка Батагай осужден к лишению свободы за причинение смерти мужчине

Доказательства, собранные Восточно-Якутским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 26-летнему жителю Верхоянского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 2 мая 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей матери. В ходе общения женщина рассказала ему о том, что ее несколько месяцев назад ударил сосед.

Это возмутило подсудимого, и он отправился к соседу, где нанес ему удар по лицу, а когда мужчина упал – ногами, обутыми в сапоги, по различным частям тела.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а потерпевший скончался через непродолжительное время от полученных тяжелых травм.

Спустя некоторое время подсудимый был задержан. Он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения.

Следователь установил, что фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и имел алкогольную зависимость.

В ходе расследования собраны доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.