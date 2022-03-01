01.03.2022
18:52
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Экономика

Мессенджеры орут, что в магазинах закончились продукты, а цены выросли — это фейк!

В магазинах закончились продукты питания и товары, цены спекулятивно выросли — сообщения такого рода рассылаются жителям республики в мессенджерах.

ЦУР Якутии отмечает — это фейк!

Замминистра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Прокопьев @minpred_official ответил ЦУР, что ситуация на потребительском рынке Якутии остается стабильной.

«По оперативной информации от торговых предприятий республики на рынке продовольственных товаров со стороны жителей ажиотажного спроса не наблюдается. В республике достаточно запасов продовольствия и товаров первой необходимости. К тому же, торговыми предприятиями уже осуществлен закуп продукции с учетом сезонного закрытия переправ», — сказал он.

Пожалуйста, доверяйте официальной информации.

Источник: Телеграмм-канал Минпред Якутии
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