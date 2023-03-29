Меряется силой в мас-рестлинге… полиция Монголии!

25-26 марта в спортзале Управления полиции Улан-Батора состоялся финальный чемпионат по мас-рестлингу среди полицейских и военнослужащих внутренних войск Монголии. Представители 31 команды выстроились парадом на торжественной церемонии открытия.

Финальные соревнования по мас-рестлингу прошли в десяти весовых категориях: среди мужчин (235 чел.) — до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, 90 кг, до 105 кг и свыше 105 кг, среди женщин (88 чел.) — до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг и свыше 75 кг.

Участников было достаточно, чтобы соревнования шли с выбыванием после первого поражения два дня подряд с 9 утра до 19 вечера. Беспрерывным потоком поднимались физически крепкие мужчины и женщины, чтобы в итоге выявились лучшие представители подразделений полиции в мас-рестлинге.

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