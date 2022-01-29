Мэры Сибири и ДВ оказали Евгению Григорьеву особое доверие

Евгений Григорьев выдвинут представителем АСДГ в рабочую группу по поправкам в закон «Об ответственном обращении с животными»

В пятницу, 28 января, в формате ВКС состоялось заседание Совета «Ассоциации сибирских и дальневосточных городов» (АСДГ) под председательством главы города Красноярска Сергея Еремина. В обсуждении проблемных вопросов реализации федерального закона ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» приняли участие главы и представители глав городов Новосибирска, Омска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Артема, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска, Якутска, Мирного, Братска, Благовещенска, Томска, Южно-Сахалинска, Магадана, Ангарска, Барнаула, Бийска, Комсомольска-на-Амуре, а также депутаты Государственной Думы РФ Алексей Диденко и Сардана Авксентьева.

Выступавшие докладчики рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются муниципальные власти при реализации данного закона. В разных городах есть своя специфика, но при этом все едины в том, что процедура ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат») не может гарантировать безопасности людей на улицах от нападений животных, и негативно сказывается на экологическом состоянии территорий. А пожизненное содержание отловленных агрессивных собак в приютах ложится тяжким бременем на бюджеты. По итогам прозвучавших докладов и обсуждений сформирован перечень предложений для внесения поправок в ФЗ-498. Решением Совета глава Якутска Евгений Григорьев выдвинут представителем от городов-членов АСДГ в рабочую группу Госдумы РФ по подготовке поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает тгк ЯКУТСК