Меры поддержки семей с детьми

ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РC(Я)» напоминает, что с 1 января 2019 года установлены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке.



Обращаться в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, МФЦ и E-Yakutia.