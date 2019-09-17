17.09.2019
13:15
65
Якутск
Меры поддержки семей с детьми
ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РC(Я)» напоминает, что с 1 января 2019 года установлены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке.
Обращаться в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, МФЦ и E-Yakutia.
Фото: якутск.рф.
Источник: якутск.рф.
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