21.01.2022
10:00
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Общество

Меры поддержки семей с детьми в 2022 году

В этом году в силу вступают новые меры поддержки семей с детьми.

Уголовная ответственность за долги по алиментам.

Запрещено списание пособий и соцвыплат.

Материнский капитал будет индексироваться.

Увеличены максимальные размеры пособий.

Увеличен МРОТ.

Освобождение от налогов на продажу и покупку жилья.

В планах:

Фото: mintrud_yakutia
Источник: mintrud_yakutia
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