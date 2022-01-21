Меры поддержки семей с детьми в 2022 году

В этом году в силу вступают новые меры поддержки семей с детьми. Уголовная ответственность за долги по алиментам. Запрещено списание пособий и соцвыплат. Материнский капитал будет индексироваться. Увеличены максимальные размеры пособий. Увеличен МРОТ. Освобождение от налогов на продажу и покупку жилья. В планах:

Фото: mintrud_yakutia Источник: mintrud_yakutia

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