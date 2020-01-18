Радон в водозаборных скважинах Алдана нейтрализован

Принятые меры по нейтрализации радона в водозаборных скважинах города Алдана показали свою эффективность. Об этом было заявлено 16 января во время визита заместителя министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктора РОМАНОВА и заместителя начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Георгия ИГНАТЬЕВА на объекты водоснабжения города Алдана.

Виктор Романов осмотрел водозаборный узел Орто-Сала, где для нейтрализации радона установлен компрессор для аэрации воды и водозаборная колонка.

До принятия мер в среднем содержание радона в воде отмечалось на уровне 200 бк/л, а максимальные показатели – 450 бк/л. Текущие анализы воды одной из локальных скважин показали превышение концентрации радона всего 67 бк/л при норме 60 бк/л.

Также для исключения риска подачи воды с превышением допустимой концентрации радона установлена накопительная емкость объемом 200 м3 с устройством аэрации воды способом душирования на локальной скважине «АДОК».

Далее в текущем году планируется установить накопительные емкости с устройством аэрации воды объемами 200 м3 и 100 м3 на локальных скважинах «Горгаз» и «ШГ-75».

Отметим, что ранее Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) было выявлено превышение допустимой концентрации содержания радона в подземных источниках воды.

В связи с чем АО «Теплоэнергосервис» разработан План мероприятий по приведению качества питьевой воды в г. Алдан, согласованный с главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) в Алданском районе Алексеем СЕЛЮТИНЫМ. Данный план мероприятий сформирован исходя из анализа качества воды по радиологическим показателям и схемы водоснабжения г. Алдан.

Водоснабжение Алдана осуществляется от подземного водозабора Орто-Салинского месторождения подземных вод. Система водоснабжения города состоит из 35 водозаборных скважин, системы обеззараживания, системы транспортировки воды (насосная станция второго подъема и сети водоснабжения протяженностью 93,9 км). Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 30 км. Обеззараживание воды осуществляется хлорированием.