Меры государственной поддержки предпринимателей

Вот уже 3-й год предприниматели осуществляют свою деятельность в условиях пандемии, преодолевая ограничения и запреты, связанные с соблюдением санитарных требований.

О существующих мерах поддержки субъектов предпринимательства, соблюдении прав предпринимателей при осуществлении контроля (надзора), изменениях законодательства, связанных с осуществлением контрольно-надзорной деятельности — интервью с прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры республики юристом 2 класса Федоровым Марком Иосифовичем.

Здравствуйте, Марк Иосифович! Несмотря на определенные трудности, субъектами бизнеса продолжается предпринимательская деятельность. Расскажите о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов в республике?

Действительно, несмотря на последствия пандемии, в сравнении с 2020 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2 тысячи, то есть с 38 до 40 тысяч. Это без учета самозанятых граждан, которых в республике свыше 16 тысяч.

Органами прокуратуры совместно с органами власти и местного самоуправления продолжается работа по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе.

В республике оказано мер поддержки на сумму свыше 10 млрд руб. более чем 21 тыс. предпринимателям.

Регион входит в число 10 субъектов Российской Федерации с лучшим инвестиционным климатом, наблюдается снижение административного давления на бизнес со стороны контролирующих органов (22 место).

В минувшем году по мерам реагирования восстановлены права около 500 предпринимателей, вмешательство прокуроров способствовало погашению задолженности по исполненным публичным контрактам на сумму свыше 670 млн руб. перед 350 предпринимателями, отменены результаты 13 проверок в отношении бизнеса, из плана проверок на 2022 год исключено около 1 тыс. проверочных мероприятий, отклонено 75 % заявлений о внеплановых мероприятиях по контролю.

На какие меры поддержки и преференции могут рассчитывать предприниматели? Какие имеются условия получения поддержки?

В условиях сложной экономической ситуации созданы преференции для бизнеса, предусмотрены различные субсидии и выплаты как на федеральном, так и на региональном уровне.

Например, в рамках действующей государственной программы по развитию предпринимательства и туризма в республике на 2020-2024 г.г. предусмотрено 6,7 млрд руб.

В Якутии меры поддержки, в первую очередь, оказываются Министерством предпринимательства, торговли и туризма, Центром «Мой Бизнес», Фондом развития предпринимательства, Министерством сельского хозяйства, территориальным управлением Федеральной налоговой службы.

Предоставляются субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность в социальной сфере, так называемые социальные предприятия, субсидии на возмещение части затрат, особое внимание уделяется поддержке предпринимателей, занятых производством местной продукции и осуществляющим деятельность в сфере туризма, выдаются микрозаймы и поручительства.

Также предоставляются отсрочки платежей по кредитам, ранее предоставлялись субсидии и кредиты для сохранения деятельности, для оплаты части затрат на аренду помещений, на открытие интернет-магазинов.

Только в 2021 году оказаны меры поддержки на общую сумму свыше 800 млн руб.

Для получения мер поддержки, обычно, устанавливаются идентичные критерии.

— субъект предпринимательства должен быть включен в единый реестр МСП;

— предприниматель не осуществляет деятельность в сфере игорного бизнеса;

— предприниматель не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров (бензин, алкоголь и др.);

— предприниматель не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых;

— предприниматель не является участником соглашений о разделе продукции;

— предприниматель не является кредитной или страховой организацией;

— отсутствует задолженность по налогам и сборам, задолженность по ранее полученным мерам поддержки;

— предоставление полного пакета документов (заявление, копия паспорта, бизнес-план с указанием софинансирования, сведения о расчетном счете, смета расходов).

По каким основаниям обычно отказывают предпринимателям в получении поддержки? На что необходимо обратить внимание бизнесу чтобы не получить отказ?

Как показывает практика, основными причинами отказов в предоставлении мер поддержки являются неполный пакет документов (не представляется бизнес-план, отсутствуют сведения о софинансировании и подтверждающие документы), наличие задолженности по налогам и сборам, реализация подакцизных товаров.

Зачастую предприниматели получают отказ по причине ненадлежащего заполнения бизнес-плана. В связи с этим предпринимателям, перед подачей заявлений об участии в конкурсе, необходимо тщательно изучать Порядок предоставления мер поддержки. Такие порядки размещаются на официальных сайтах Министерства предпринимательства, торговли и туризма, Центра «Мой Бизнес», Фонда развития предпринимательства (в части выдачи микрозаймов и поручительств), Министерством сельского хозяйства (в части предоставления грантов «Агростартап» и иных, предоставляемых в сфере развития сельского хозяйства), Федеральной налоговой службы.

В некоторых случаях обязательным критерием получения поддержки является наличие земельного участка и соответствие вида разрешенного использования. Например, субсидии в сфере развития туризма.

Необходимо помнить, что в случае, если вид разрешенного использования необходимо изменить, то одного заявления в орган местного самоуправления будет недостаточно. Необходимо дождаться регистрации сведений в ЕГРН.

В 2021 году действовала программа кредитования по ставке 3 %. Будут ли реализованы данные меры в текущем году? Какие меры принимаются

Да, программа ФОТ 3.0 в текущем году будет продолжена. Выделенные денежные средства обеспечат исполнение обязательств Правительства РФ перед бизнесом, который получил кредиты в 2021 году по ставке 3 % и обеспечил сохранение численности работников в период пандемии.

Актуальным направлением для нашей республики является развитие сельского хозяйства. Расскажите, какие меры поддержки оказываются и планируются в текущем году?

В 2020 – 2021 годы свыше 70 предпринимателям предоставлены гранты «Агростартап» на сумму свыше 190 млн руб.

Поддержка оказывается сельскохозяйственным потребительским кооперативам и фермерским хозяйствам.

Основной целью регионального проекта является устойчивое развитие сельского хозяйства, реализация местной продукции, создание новых рабочих мест, создание условий для содержания крупного рогатого скота, лошадей.

Например, Агростартап – это возможность получить у государства на безвозмездной основе до 5 млн руб. на развитие хозяйства.

Как и другие меры поддержки, денежные средства предоставляются на условии софинансирования. Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы предоставит государство и не менее 10% предпринимателю придётся вложить собственных средств.

Деньги выделяются на конкурсной основе. Для получения данной субсидии необходимо составить бизнес-план с обязательным отражением сути проекта, экономического обоснования, сметной стоимости, суммы собственных средств, количество рабочих мест, возникающих в результате реализации бизнес-плана.

Одними из условий получения грантов является сохранение техники и поголовья сельхозживотных, создание рабочих мест и увеличение показателей эффективности деятельности.

В 2022 году в условиях сложной внешнеэкономической ситуации государством усилена работа по оказанию мер поддержки и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Так, в течение года установлен мораторий на проведение практически всех проверок в отношении субъектов бизнеса, кроме ряда исключений.

Будут продолжены проверки подразделениями Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического надзора в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска. Это детские сады и школы, детские лагеря, организации, осуществляющие общественное питание детей, социальные услуги, родильные дома, перинатальные центры.

Будет продолжена работа МЧС по проверкам пожарной безопасности

в детских садах и школах, детских лагерях, родильных домах и перинатальных центрах, социальных организациях.

К исключениям относятся также деятельность Ростехнадзора по проверкам опасных производственных объектов 2 категории, деятельность Россельхознадзора по проверкам законности содержания, разведения и убоя свиней.

В течение года установлен запрет на возбуждение дел о банкротстве, что дает возможность бизнесу не получить финансовые санкции за неисполнение обязательств.

Вводятся послабления по упрощенной системе налогообложения до минимальных размеров – это 1 % по доходам и 5 % по доходам с минусом расходов.

В 2022 году введена отсрочка по налогам по упрощенной системе налогообложения для определенного перечня отраслей.

Стоит отметить об отмене повышенной ставки пени в первый месяц просрочки уплаты налога с 9 марта текущего года до конца 2023 года.

Введен мораторий на проведение проверок в течение 3 лет в отношении IT-компаний.

Фондом развития предпринимательства республики начата работа по предоставлению займа «Торговля» под 8 %, для субъектов МСП из арктических районов и моногородов – 6 %.