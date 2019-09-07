Мэру Якутска сделали гламурный подарок на День города

Якутянки, купившие сентябрьский номер журнала «Гламур», были приятно удивлены, увидев на развороте народного мэра Сардану Авксентьеву. И правда, не все же помойки инспектировать и ждать, когда закончится бесконечная тягомотина с ремонтом дорог. Нужно иногда вспоминать, что ты женщина, и притом — весьма интересная и модная. Да, нет, знаю — и это все о ней!

А ведь буквально на днях жители Якутска только-только переварили новость о чудо-мэре, когда про нее написало авторитетное американское издание. Это успех!