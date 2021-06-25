Мероприятия Ысыаха можно отслеживать в приложении

Все изменения в программе и новые требования отображаются в специальном приложении Ысыаха Олонхо — «Ысыах Олонхо Олекминск 2021».

Скачать его можно в Google.Play.

Напомним, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Олекминского района допуск зрителей будет обеспечен только при предъявлении прививочных сертификатов о полной иммунизации против COVID-19. Мера была внесена в санитарный протокол Национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе.