20.06.2020
10:20
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Якутия

Мероприятия к 125-летию Максима Аммосова

В 2022 году, Якутия будет отмечать 100-летие республики и 125-летие  со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля республики Максима Кировича Аммосова. В целях подготовки и проведения юбилея одного из основателей республики распоряжением главы Якутии Айсена Николаева № 967-РГ от 21 ноября 2018 года был создан организационный комитет.

На очередном заседании организационного комитета, проведенном под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Сергея Местникова, рассмотрели проект плана и сметы юбилейных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в государственных программах республики.

Проект плана включает 51 мероприятие по шести направлениям. Предусматриваются подготовка и создание виртуальной выставки на базе республиканского музея истории государственности имени М.К. Аммосова, передвижной выставки  по республике о жизни и деятельности М.К.Аммосова. Состоится выездная научная краеведческо-библиографическая экспедиция по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Иркутск-Томск. Будет продолжена работа с научными институтами, музеями, архивами в целях изучения жизни и деятельности Максима Аммосова. В Якутске пройдет республиканская межотраслевая универсальная выставка, посвященная  100-летию ЯАССР и 125-летию М.К.Аммосова «Бизнес ЭКСПО-2022».

В Намском улусе будет построен Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы. Планируется асфальтирование дороги Хатырык-Намцы  протяженностью 27,5 км, благоустройство территорий, ремонт объектов, улиц и укрепление материально-технической базы в селах Столбы, Намцы. В Якутске отреставрируют памятник перед зданием клиники Мединститута СВФУ.

В юбилейном году намечены спортивные, культурные и научно-просветительские мероприятия разного характера, выпуск печатных изданий, постановка спектаклей.

Впервые на  республиканском форуме соберутся стипендиаты и лауреаты Государственной премии им. М.К. Аммосова. Будет дан старт республиканскому автопробегу «Мы дружбой и памятью народов сильны». Студенты будут участвовать в Международной студенческой экспедиции по  местам выдающегося земляка. Для дошкольников, школьников и учителей дистанционно пройдут Международные Аммосовские чтения.

Участники совещания обсудили и уточнили объемы и источники финансирования мероприятий по годам.

Проект Плана и сметы расходов мероприятий с учетом принятых решений утверждены первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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