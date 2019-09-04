Мероприятие, подарившее надежду в лучшее, прошло в Чокурдахе

Члены местного отделения Аллаиховского отделения ВПП «Единая Россия» приняли участие в акции «Собери ребенка в школу».

По собственной инициативе члены местного отделения партии оказали семьям первоклассникам адресную помощь накануне 1 сентября.

Подарки приобрели аллаиховские единороссы Анатолий БЕЛОЗЕРОВ, Туйаара СЛЕПЦОВА, Саян ГАРМАЕВ и Руслана КАЗАКОВА.

Наборы отправились в наслега и переданы тем семьям, где дети идут в первый раз в школе. Это семьи, которые по тем или иным причинам особенно нуждаются в материальной поддержке. Каждое подобное мероприятие проходит в Чокурдахе на эмоциональном подъеме, сплачивает аллаиховцев, дарит надежду в лучшее.