Мэрию Якутска обязали

Прокуратура г. Якутска в судебном порядке защитила жилищные права семьи, проживающей в аварийном доме.

Прокуратура г. Якутска провела по поступившему обращению проверку соблюдения жилищных прав.

Установлено, что Окружной администрацией города Якутска в нарушение требований закона не приняты меры по переселению семьи из 4-х человек из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, в другое благоустроенное жилое помещение.

Поскольку дальнейшее проживание семьи по договору социального найма в жилом доме, признанном аварийном, создает угрозу жизни и здоровью граждан, прокуратура города обратилась в суд с заявлением о возложении на Окружную администрацию города Якутска обязанности предоставить семье другое жилье, отвечающее установленным требованиям.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами по делу.