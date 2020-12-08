Мэрия Якутска запретила родителям приходить

7 декабря заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова приняла участие в передаче «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответила на вопросы горожан.

Наталья Романовна рассказала о работе, проведенной Окружной администрацией г. Якутска в социальной сфере, в том числе в сфере образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Заместитель главы также разъяснила актуальные вопросы проведения в школах и детских садах традиционных новогодних утренников.

«По отдельным группам всех образовательных организаций составлены графики проведения новогодних утренников. Между мероприятиями, которые будут проводиться в актовых, музыкальных и спортивных залах, должен быть выдержан интервал в полтора часа для проведения дезинфицирующих мероприятий. Новогодние утренники проводятся без участия родителей и привлечения лиц, оказывающих услуги в сфере культурно-развлекательного досуга – аниматоров», — сообщила Наталья Степанова.

В образовательных учреждениях столицы ежедневно соблюдаются все профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции. Работа проводилась в течение летнего периода, бюджетом города были выделены финансовые средства в размере более 41 млн рублей на исполнение рекомендаций Роспотребнадзора.

«Во все образовательные учреждения, включая учреждения дополнительного образования, приобретены дезинфицирующие средства, рециркуляторы в каждый кабинет, бесконтактные термометры с учетом основного входа и эвакуационных выходов, бесконтактные дозаторы для дезинфекции рук», — сообщила заместитель главы и поблагодарила министерство образования РС(Я) за передачу крупным столичным школам тепловизоров и рециркуляторов для частных детских садов.

Горожане задавали вопросы о проведении вакцинации против гриппа.

«На сегодняшний день сроки проведения вакцинации против гриппа в Якутске продлены, так как вакцины в первую очередь были направлены в отдаленные улусы нашей республики. В полном объеме вакцины поступили в столицу 15 ноября», — ответила Наталья Романовна.

Заместитель главы рассказала о вводе новых объектов образования в городе Якутске.