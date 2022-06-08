Мэрия Якутска взыскала с Минфина республики 41 миллион рублей

Мэрия Якутска в судебном порядке взыскала с Минфина республики убытки в размере 41 млн рублей, понесенные из-за исполнения судебных решений о предоставлении жилья гражданам, страдающим тяжелыми видами хронических заболеваний, сообщает ИА SakhaNews.

Арбитражный суд Якутии 6 июня удовлетворил заявление Окружной администрации Якутска, взыскав за счет средств казны республики убытки в размере 40 058 182,32 рубля.

Во время судебного процесса представитель Минфина иск не признал, пояснив, что в государственном бюджете Якутии не предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение затрат, связанных с обеспечением жильем лиц, страдающих тяжелыми видами хронических заболеваний, так как эти расходы должны финансироваться за счет средств федерального бюджета.

Однако суд не согласился с подобной позицией министерства, учитывая, что Окружная администрация города Якутска перечислила 41,8 млн рублей во исполнение 19 определений Якутского городского суда по изменению способа исполнения решения суда о предоставлении жилых помещений гражданам, страдающих тяжелыми видами хронических заболеваний, данные денежные средства подлежат взысканию с казны Якутии в лице Министерства финансов республики.

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