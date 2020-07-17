Мэрия Якутска вновь отстает по дорогам, а виноват коронавирус?

Срыв нацпроекта БКАД по городу Якутску произошел в прошлом году. Асфальт укладывался под снег с самыми серьезными заверениями из уст мэра Сарданы Авксентьевой о технологической безупречности, с подробностями о разогреве замерзающего бетона перед укладкой.

Воинская

Удивительный характер такого строительства дорог очевиден даже неспециалисту. Пожалуй, опустим подробные разъяснения за ненадобностью коих…

Кеши Алексеева

Абсурднее тот факт, что видимо нынче ситуация повторяется вновь? Опять начинаются отставания по срокам, опять надвигается угроза срыва освоения федеральных денег на дороги.

Кольцевая Гимеин

Сардана Владимировна сегодня экстренно провела совещание по вопросам дорожного ремонта и строительства в Якутске, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Курашова

На совещании прозвучали бодрые отчеты заместителя по дорогам Евгения Григорьева. Теперь в виновниках у мэрии… коронавирус. Словно бы дороги для города – это роскошь, о которой во время пандемии греховно даже думать, не то чтобы загодя решать подготовительные вопросы, например, проведение торгов.

Лонгинова

Теперь кивают на коронавирус, мол из-за карантинных мероприятий всё началось с опозданием.

Орджоникидзе

Торги по дорогам Якутска были проведены в июне. Это факт. А то, что после торгов целый месяц уходит на оформление, это непреодолимость получается? А почему бы умудренным прошлогодним печальным опытом начальникам не провести торги заранее, хотя бы в мае, чтобы короткое якутское лето началось с нормального темпа строительных дорог?

Пояркова-Петра Алексеева

Сейчас раскачивание только начинается. Власти города утверждают, что в августе планы по дорогам будут исполнены на 30 процентов. Но когда мэрия успеет освоить 70 процентов выделенных федеральных денег?

Табага

В отчете заместителя мэра Евгения Григорьева складывается вполне приличный паззл по дорогам: там чуть-чуть отстают, тут почти успевают. Но горожане видят, что творится с дорогами в Якутске.

Табага

Очевидно, что здесь присутствует не только угроза наступить на острые грабли второй раз. Здесь скорее бессилие властей и подрядчиков перед масштабным федеральным проектом, который оказался им не по плечу.

Хатассы

Неподъемным для нынешнего руководства города Якутска уже во второй раз оказывается нацпроект БКАД, а признаться в этом нельзя…

Теперь у мэрии разгорается спор с прокуратурой. Администрация города выступает против информации прокуратуры, что руководству Якутска грозит возможное уголовное преследование.

«Информация о том, что якобы прокуратура передает материалы проверки в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, ни на чем не основана. Проверка прокуратуры в учреждении по упомянутому в релизе мосту в мкр. Северный также не проводилась… Представлений прокуратуры по объектам БКАД 2019 года в адрес „Главстроя“ не поступало», — рьяно защищается руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

Неясно кого мэрия опровергает. Прокуратуру РС(Я) или Прокуратуру города Якутска?

Тем временем, материалы о рассмотрении вопроса уголовного преследования по фактам оплаты незавершенных работ по мосту в микрорайоне Северный направлены в Следственный комитет РФ по Якутии 2 июля 2020 года. Это официальная подтвержденная Прокуратурой РС(Я) информация.