Мэрия Якутска усиленно готовится к «собачьим свадьбам»

Глава Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире в соцсетях рассказал о текущей работе и планах окружной администрации, ответил на вопросы горожан, поступающие в ходе прямого эфира. В частности, он сообщил по поводу обращения с безнадзорными собаками:

— Продолжаем работу в усиленном режиме. По собакам отмечаем снижение обращений граждан, заявок на отлов. Если неделю назад в ЕДДС получали по 50 заявок в день, то вчера было 16. Из бюджета республики будут выделены дополнительные средства на строительство приюта и на содержание отловленных собак. Работа по отлову ведется системно, будем усиливать, впереди «собачьи свадьбы».