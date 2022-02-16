16.02.2022
10:10
36

Якутск

Мэрия Якутска усиленно готовится к «собачьим свадьбам»

Глава Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире в соцсетях рассказал о текущей работе и планах окружной администрации, ответил на вопросы горожан, поступающие в ходе прямого эфира. В частности, он сообщил по поводу обращения с безнадзорными собаками:

— Продолжаем работу в усиленном режиме. По собакам отмечаем снижение обращений граждан, заявок на отлов. Если неделю назад в ЕДДС получали по 50 заявок в день, то вчера было 16. Из бюджета республики будут выделены дополнительные средства на строительство приюта и на содержание отловленных собак. Работа по отлову ведется системно, будем усиливать, впереди «собачьи свадьбы».

Источник: тгк ЯКУТСК YakutskRF
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх