16.02.2022
10:10
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Якутск
Мэрия Якутска усиленно готовится к «собачьим свадьбам»
Глава Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире в соцсетях рассказал о текущей работе и планах окружной администрации, ответил на вопросы горожан, поступающие в ходе прямого эфира. В частности, он сообщил по поводу обращения с безнадзорными собаками:
— Продолжаем работу в усиленном режиме. По собакам отмечаем снижение обращений граждан, заявок на отлов. Если неделю назад в ЕДДС получали по 50 заявок в день, то вчера было 16. Из бюджета республики будут выделены дополнительные средства на строительство приюта и на содержание отловленных собак. Работа по отлову ведется системно, будем усиливать, впереди «собачьи свадьбы».
Источник: тгк ЯКУТСК YakutskRF
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