Мэрия Якутска усиленно готовится к сезону «собачьих свадеб»

Сегодня в 13 час. начался прямой эфир главы Якутска Евгения Григорьева в социальных сетях. Глава Якутска рассказал о текущей работе и планах окружной администрации, ответил на вопросы горожан, поступающие в ходе прямого эфира. В частности, он сообщил по поводу обращения с безнадзорными собаками:

— Продолжаем работу в усиленном режиме. По собакам отмечаем снижение обращений граждан, заявок на отлов. Если неделю назад в ЕДДС получали по 50 заявок в день, то вчера было 16.

Из бюджета республики будут выделены дополнительные средства на строительство приюта и на содержание отловленных собак. Работа по отлову ведется системно, будем усиливать, впереди «собачьи свадьбы», сообщает тгк ЯКУТСК @YakutskRF

На видео: «гуманный» отлов агрессивной собаки в Строительном округе по заявке жителя в ЕДДС.