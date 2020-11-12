Мэрия Якутска сократила подпрограмму о «здоровом городе» в 10 раз. Чем это грозит?

Состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Рассмотрен вопрос «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (1 чтение) в сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и здорового образа жизни».

Когда выяснилось, что к первому чтению бюджета Окружная администрация Якутска кардинально урезала финансирование муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы», слово взяла первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова. Несмотря на то, что городская администрация в следующем году сокращает практически все муниципальные программы на 33%, подпрограмма «Определение условий для оказания медпомощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ» уменьшена более чем в 10 раз! А ведь в нее входят: заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза, иммунодиагностика туберкулёза у детей и подростков, вакцинация девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки, оказание услуг по диспансеризации отдельных когорт, в том числе маргинальных групп населения. ОА предлагает установить расходы на данную подпрограмму в размере 515 тысяч рублей, или 9,5% к уровню 2020 года. Евдокия Ивановна обратила внимание на социальную значимость мероприятий, особенно по борьбе с туберкулезом и вакцинации девочек.

Также депутат отметила, что в охране здоровья есть роль муниципалитета, а данная подпрограмма о здоровом городе – результат многолетней работы и борьбы за здоровье горожан, и сокращать ее нельзя ни в коем случае. Евдокия Евсикова предложила Окружной администрации пересмотреть подпрограмму о здоровом городе вместе с депутатами Гордумы.

Депутат Лена Афанасьева сказала, что полностью солидарна с Евдокией Ивановной.

«Понятно, что сейчас ковид, но к нему может присоединиться рост туберкулеза. А программа по вакцинации девочек действует с 2009 года и сыграла свою роль. Тем более, что 5 млн – сумма небольшая, и погоду в бюджетном процессе не сделает», — отметила Лена Николаевна.

Присутствующая врио начальника курирующего управления по молодежной и семейной политике ОА Лилия Окорокова согласилась с депутатами.

Лена Афанасьева предложила рассмотреть возможность включения в подпрограмму финансирование в целом дезинфекции эпиднеблагополучных очагов (сейчас заключительная дезинфекция от новой коронавирусной инфекции входит в резервный фонд ЧС). Предложения депутатов Евсиковой и Афанасьевой поддержаны членами постоянной комиссии и включены в протокол заседания.