13.11.2020
22:31
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Некролог

Мэрия Якутска соболезнует

Окружная администрация города Якутска выражает глубокое соболезнование Диодорову Сергею Леонидовичу, заместителю руководителя аппарата Якутской городской Думы, родным и близким по поводу кончины любимого отца, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия)

Диодорова Леонида Прокопьевича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

Фото: sakhalife
Источник: якутск.рф
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