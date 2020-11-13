13.11.2020
22:31
158
Некролог
Мэрия Якутска соболезнует
Окружная администрация города Якутска выражает глубокое соболезнование Диодорову Сергею Леонидовичу, заместителю руководителя аппарата Якутской городской Думы, родным и близким по поводу кончины любимого отца, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия)
Диодорова Леонида Прокопьевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.
Фото: sakhalife
Источник: якутск.рф
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