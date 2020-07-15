Мэрия Якутска скрыла сведения о доходах Сарданы Авксентьевой?

Наши читатели сообщают, что с недавнего времени на официальном сайте мэрии Якутска пропали сведения о доходах главы города Сарданы Авксентьевой за 2019 год.

Они были опубликованы 25 мая 2020 года и все желающие лица могли с ними ознакомиться.

Мы проверили данную информацию и выяснили, что и в самом деле, декларация о доходах мэра Якутска за 2019 год, пропала. Вместо загрузки файла — происходит переход на страницу «404«.

Причины произошедшего в данный момент неизвестны. Однако, есть несколько интересных данных касательно доходов Сарданы Владимировны за прошлые годы.

В 2018 году, будучи кандидатом в мэры Якутска, Сардана Авксентьева подала в избирательную комиссию следующие сведения о себе:

У нее в собственности:

Земельные участки:

1 — 1 400.00 кв.м.; (Намский улус)

2.- 800.00 кв.м.; (Якутск)

3 — 870.22 кв.м. (Якутск)

Жилые дома:

1 — 32.80 кв.м.;

2- 204.90 кв.м.

Квартиры:

1- 48.40 кв.м.; (Якутск)

2 — 61.30 кв.м.; (Якутск)

3 — 37.60 кв.м. (Москва)

Общая сумма доходов за 2017 год составила: 4.424.861.04 руб.

В 2019 году, находясь на должности мэра Якутска, Сардана Авксентьева опубликовала сведения о доходах за 2018 год. Количество и размер собственности у Сарданы Владимировны изменился.

В 2018 году мэр Якутска продала свою двухкомнатную квартиру (61.30 кв.м).

А размер участка в Намском улусе, после выборов мэра «волшебным образом» поменял свою квадратуру. С 1400 кв.м. до 2500 кв.м.

Если в 2017 году общий доход Сарданы Авксентьевой составил 4 миллиона 400 тысяч, то в 2018 году он увеличился до 13 миллионов 400 тысяч.

Пояснения мэра Якутска касательно своего дохода в 2018 году:

— В соответствие с требованием законодательства разместила сведения о доходах. Задекларировала по итогам 2018 года более 13 млн рублей, в том числе 5,7 млн рублей от продажи двухкомнатной квартиры в Якутске. Недвижимость тоже вся прежняя. Дом, в котором мы живём, куплен нами в ипотеку в 2012 году за 11 миллионов рублей. Не верьте слухам о коттедже за миллион долларов. И Лексусов у нас тоже никаких нет. Второй дом и земельный участок расположен в с. Хамагатта Намского улуса, на родине отца моего мужа. Кстати, на одном из фото — домик на заднем плане))) Таким образом, мой доход непосредственно от заработной платы и выплат при увольнении с прежней работы в прошлом году составил 7,3 млн рублей.

Ключевые слова — «недвижимость тоже вся прежняя«. То есть, участок в Намском улусе, исходя из слов мэра, не менял свою квадратуру. По сведениям избирательной комиссии он размером в 1400 кв.м., а по сведениям мэрии Якутска — он 2500 кв.м. Какого он размера на самом деле — остается только гадать.