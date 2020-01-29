Мэрия Якутска: «Самовыгул» животных под запретом, к нарушителям применят штрафы

Окружная администрация города Якутска информирует горожан, что на территории столицы запрещено выпускать домашних животных на «самовыгул». Особенно это касается граждан, проживающих в частном секторе и содержащих собак для охраны. В противном случае, к хозяину животного будут применяться штрафные санкции.

Когда домашняя собака регулярно проводит время на улице без присмотра хозяина на так называемом «свободном выгуле» или «самовыгуле», происходит прямое нарушение требований федерального законодательства к содержанию домашних животных. В п. 5 ст. 13 федерального закона №498-ФЗ изложены следующие требования: «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках».

Собака, находясь без присмотра, представляет потенциальную угрозу безопасности горожан, в первую очередь, для детей. Известно, что половина собачьих стай, которые передвигаются сегодня по городским улицам, состоит именно из домашних животных, выпущенных на «самовыгул» безответственными хозяевами.

В случае обнаружения животного на «самовыгуле» на территории Якутска, муниципальным предприятием «Жилкомсервис» будет произведен отлов и доставка его в пункт передержки города Якутска, где животное будет содержаться до появления хозяина. При этом будет взиматься плата за содержание в пункте передержки, уход, кормление животного. Если животное не зарегистрировано в установленном порядке, также будет взиматься административный штраф, согласно ст. 5.3. КоАП РС (Я) «Уклонение от регистрации животных».

По информации на еженедельном планерном совещании главы города 27 января, в ближайшее время будет обнародован список площадок для выгула собак. На сегодняшний день в городе функционируют 4 такие площадки.

Вопросы, касающиеся нововведений в обращении с безнадзорными животными, будут рассмотрены 30 января на заседании Общественной палаты города Якутска в Большом зале Окружной администрации. Общественная палата города Якутска приглашает всех желающих принять участие в обсуждении.