Мэрия Якутска: Решено! Пляж откроется!

Всю неделю в Якутске аномальная жара: в четверг, в пятницу ожидается +34 С! Тем временем, на территории городского пляжа в 202 микрорайоне проводятся подготовительные работы…

По информации директора МУП «Городские бани» Василия Поскачина, на территории пляжа обустраиваются биотуалеты в количестве 4 штук, 2 рукомойника, а также отдельная детская зона для купания.

«Из-за ограничительных мер в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, в этом году, как и в прошлом, не сможем предоставлять отдыхающим лежаки и устанавливать зонтики. После официального открытия купального сезона, при входе в пляж будут выдаваться средства индивидуальной защиты. На сегодня по поручению главы города Якутска Евгения Григорьева рассматривается вопрос увеличения территории пляжа вдоль 203 микрорайона», — сообщил директор.

Отметим, на прошлой неделе службой спасения Республики Саха (Якутия) были проведены дноочистительные работы. 25 июня получено заключение Управления Роспотребнадзора по Якутии о соответствии водоема территории городского пляжа на 202 микрорайоне государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для использования водного объекта в рекреационных целях.

Официальное открытие городского пляжа на 202 микрорайоне Якутска планируется в ближайшие дни. Вход на городской пляж будет организован с двух сторон — с главного входа и со стороны 203 микрорайона. Пляж будет открыт для посетителей с 9 утра до 9 вечера.

UPD: Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что пляж заработает 2 июля, в пятницу.