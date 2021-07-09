Мэрия Якутска раздала гранты

В Якутске подвели итоги конкурса на соискание грантов главы города

В Окружной администрации г. Якутска подведены итоги конкурса на соискание грантов главы городского округа «город Якутск».

Заявки по поддержке общественно значимых проектов от социально ориентированных некоммерческих организаций принимались с 13 апреля по 12 мая текущего года.

Поступило 20 заявок на общую сумму свыше 12 млн рублей, из которых запрашиваемая сумма составила около 6 млн руб., вклад участников – более 6 млн руб.

По итогам приема заявок, конкурсные проекты распределили по 3 номинациям:

— поддержка социально ориентированных общественных организаций, благотворительных проектов в сфере помощи детям, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

— пропаганда антинаркотической, антиалкогольной направленности, здорового образа жизни, массового спорта, патриотического воспитания.

— поддержка проектов по развитию культуры и искусства.

На реализацию в 2021 году из 20 заявок комиссией отобраны 8 проектов.

В направлении «Поддержка проектов по развитию культуры и искусства» грант главы города Якутска на сумму 214 тыс. руб. получит Якутская городская общественная организация «Молодёжная ассоциация сотрудников библиотек «Молодо — зелено» на реализацию проекта «Правовая семейная онлайн игра «Право -лево»».

В направлении «Поддержка социально ориентированных общественных организаций, благотворительных проектов в сфере помощи детям, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» грант главы Якутска получат:

1. Проект «Сенсорная интеграция», коррекционные занятия для детей с аутизмом и с задержкой психо – речевого развития» Автономной некоммерческой организации «Абилитационный центр «Особый ребёнок» (199 994 руб.);

2. Проект «Новая жизнь» Общественной организации социальной защиты граждан, склонных к употреблению психоактивных веществ, и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы «Алмаз» в Республике Саха (Якутия) (350 000 руб.);

3. Проект «У нас нет нелюбимых детей» Якутской городской общественной молодёжной организации «Подросток» (212 073 руб.);

4. Проект «Организация вещевого склада и спортивной площадки» Межрегиональной Общественной благотворительной Организации социальной адаптации граждан «Линия жизни» (350 090 руб.).

В номинации «Пропаганда антинаркотической, антиалкогольной направленности, здорового образа жизни, массового спорта, патриотического воспитания» грант главы города получат:

1. Проект «Здоровый образ жизни — ветеранам» Общественной организации Клуб «Ветеран» города Якутска (246 800 руб.);

2. Проект «Настольный теннис игра для всех» Региональной общественной организации по социальной поддержке инвалидов «Доступная среда — Социум» (237 043 руб.);

3. Проект «Волонтёрский корпус здоровья «Рост» Республиканской детской общественной организации по поддержке детей с особенностями развития «Дети Солнечного Мира» Республики Саха (Якутия) (200 000 руб.).

Напомним, конкурс на предоставление гранта главы города Якутска среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся политическими партиями, религиозными объединениями, государственными и муниципальными учреждениями физических лиц, коммерческих организаций, публично-правовых компаний, общественных организаций был объявлен в целях поддержки общественной активности в решении вопросов социально-экономического развития столицы.