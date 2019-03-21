Мэрия Якутска vs депутат Гордумы: новый поворот дела?

Продолжение судебной эпопеи получило на днях новый поворот.

Но для начала напомним с чего все началось:

«Власти Якутска обратились в декабрьский рождественский день в Арбитражный суд с исковым заявлением об обязании ИП Бежаняна Артака Самвеловича за свой счет в месячный срок со дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 14:36:105004:277, общей площадью 78 кв.м. путем демонтажа части капитального объекта.

В случае неисполнения Бежаняном А.С., решения суда предоставить Окружной Администрации города Якутска право демонтажа части капитального объекта, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 14:36:105004:277 (Якутск, ул Халтурина, д. 5/1), общей площадью 78 кв.м., с последующим возложением необходимых для этого расходов на ответчика.

Иск мэрии Якутска «09» января 2019 года был оставлен без движения. Одна из причин: потому, что к исковому заявлению не был приложен документ, подтверждающий полномочия врио мэра Якутска Дмитрия Садовникова (доверенность на представителя мэрии была выписана им в августе 2018 г.).

Мэрия должна была устранить все недостатки в иске до «08» февраля 2019 года.

17 января 2019 года недостающие документы были отправлены в суд и 25 января суд определил принять иск в производство Арбитражного суда Якутии.»

На прошлой неделе прошло судебное заседание на котором для широкой общественности открылось, что депутат Артак Бежанян не имеет никакого юридического отношения к многострадальному земельному участку. Он даже в настоящее время не является его собственником!

Так как согласно договору купли-продажи от 5 февраля 2019 года, собственником земельного участка с кадастровым номером 14:36:105004:124, расположенного по адресу: г. Якутск ул. Кальвица, является отныне совершенно другое лицо.

Суд продолжится, но уже без участия депутата Якутской городской Думы в нем.