Мэрия Якутска просит сообщать о случаях незаконного слива ЖБО

18 февраля на еженедельном планерном совещании с ресурсоснабжающими организациями, территориальными органами управления округов с участием управляющих компаний шла речь о несанкционированном сливе жидких бытовых отходов частными владельцами фекальных машин в канализационные насосные станции ОАО «Водоканал».

Заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман СОРОКИН отметил, что со стороны горожан и ОАО «Водоканал» поступают неоднократные жалобы на частных перевозчиков жидких бытовых отходов, которые сливают отходы через канализационные люки в общегородскую систему водоотведения.

«Тем самым они способствуют засорению сточных труб и возникновению аварийных ситуаций», — подчеркнул Роман Сорокин.

Окружная администрация городского округа «город Якутск» призывает жителей города, в случае обнаружения несанкционированного слива сточных вод, производить фото- и видеофиксацию нарушения и номер машины и обращаться в Окружную администрацию, на городской портал Oneclick Yakutsk или в ОАО «Водоканал» для принятия мер.

На планерке также сообщили, что за прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Якутска поступило 327 заявок от жителей города, из них исполнено 77 заявок. В основном, заявки поступают в адрес МУП «Жилкосервис». По словам Романа Сорокина, возможные задержки в исполнении заявок объясняются тем, что на сегодняшний день МУП «Жилкомсервис» находится в сложной финансовой ситуации, направляя все усилия на вывоз жидких бытовых отходов и отлов безнадзорных животных.

«Сейчас мы решаем вопрос с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) о направлении субсидии МУП «Жилкомсервис» для осуществления закупки топлива», — пояснил замглавы.

Замглавы по ЖКХ поручил руководителям управлений округов и пригородов усилить работу по заявкам на установку противопожарных сигнализаций в неблагоустроенном и частично-неблагоустроенном деревянном жилом фонде. В зависимости от числа поступивших заявок, будет рассмотрена возможность включения в программу благоустроенного деревянного жилого фонда.

«Необходимо усилить работу в части получения согласия на установку систем противопожарной безопасности. Система показала свою эффективность по своевременному оповещению о пожаре», — подчеркнул Роман Сорокин.

Напомним, что распоряжением главы города Якутска с 15 февраля по 1 июня на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки. До 1 марта управления администраций городских округов и пригородов должны разработать план мероприятий по проведению трехмесячника санитарной очистки на своей территории.