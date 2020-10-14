Мэрия Якутска прокомментировала «мусорный» резонанс

Полигон ТКО на 9 км Вилюйского тракта работает в штатном режиме. Физические и юридические лица, заключившие договор на захоронение отходов или приобретающие талоны на выгрузку ТКО, беспрепятственно въезжают на городской полигон.

Только мусоровозы ООО «Якутскэкосети» продолжают стоять на Вилюйском тракте перед городским полигоном. Скопление мусоровозов регионального оператора обусловлено тем, что руководство ООО «Якутскэкосети» до настоящего времени не приняло мер по приобретению талонов.

Напомним, 13 октября из-за огромной накопленной с 2019 года задолженности в сумме более 100 млн рублей, принято решение о пропуске мусоровозов ООО «Якутскэкосети» только после приобретения талонов. О въезде на общих основаниях неоднократно сообщалось региональному оператору, в том числе в письменном виде.

Непогашенная многомиллионная задолженность ООО «Якутскэкосети» перед МУП «Жилкомсервис» приводит к срыву исполнению обязательств муниципального предприятия перед своими работниками по выплате зарплаты, к нехватке ГСМ для заправки техники.

Региональному оператору с начала года неоднократно разъяснялось, что для выгрузки отходов на городской полигон ООО «Якутскэкосети» следует заключить договор с МУП «Жилкомсервис» или приобрести талоны на захоронение ТКО на общих основаниях.

В настоящее время задолженность ООО «Якутскэкосети» перед МУП «Жилкомсервис» превышает 100 млн рублей и продолжает стремительно расти. Приобретение талонов, не связано с погашением задолженности за прошлые периоды, а является мерой к недопущению наращивания новой. Задолженность за предыдущие периоды взыскивается в судебном порядке, сообщила начальник юридической службы муниципального предприятия Маргарита Банщикова.

С 13 октября, когда ООО «Якутскэкосети» было предъявлено требование о приобретении талонов, предприятие не спешило это сделать. Переполненные мусоровозы как приехали на полигон, так и стоят по сей день. Поэтому МУП «Жилкомсервис» пошло на уступку — предложило покупать талоны в долг. Но и на это ООО «Якутсэкосети» не среагировало.

По информации начальника юротдела неисполнение обязанности по внесению платы за захоронение отходов приводит к невозможности закупать сыпучие материалы, обслуживать и заправлять технику, исполнять обязанности по выплате зарплаты работникам предприятия.

«Долг ООО «Якутскэкосети» приводит к несоблюдению технологии по захоронению ТКО. А несоблюдение, в свою очередь, послужило причиной возникновения возгорания и задымления полигона 7 октября», — рассказала Маргарита Банщикова.

«Суды справедливо отмечают, что в случае наличия задолженности регионального оператора перед владельцем полигона за оказанные услуги, владелец вправе отказать в предоставлении услуг до погашения задолженности», — подчеркивает начальник юротдела.

В Окружной администрации подчеркнули, что сложившаяся сегодня ситуация не является единичной: действия и бездействие регионального оператора, неоплата услуг по захоронению ТКО на городском полигоне уже не раз становились предметом рассмотрения на городской КЧС.