Мэрия Якутска продемонстрировала неуверенность

И перенесла публичные слушания по тотальным переменам в Якутске

Сегодня, 3 августа в 18.15 в Большом зале Окружной администрации Якутска должны были состояться публичные слушания.

SakhaLife посвятил этому отдельную публикацию.

Городские власти, видимо, почувствовали себя неуверенно, и отменили публичные слушания. Вернее, перенесли. Но на какой срок – непонятно. Он не указан. Вот какое объявление появилось на сайте якутск.рф сегодня.

Публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа перенесены

Окружная администрация города Якутска извещает об отмене публичных слушаний по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск», назначенных ранее на 3 августа 2020 года. Соответствующее распоряжение, от 31 июля 2020 года № 1178р опубликовано на официальном сайте Окружной адинистрации города Якутска.

Данным распоряжением признано утратившим силу распоряжение Окружной администрации города Якутска от 16 июля 2020 года № 1063 р «О назначении публичных слушаний по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск».

Напомним, публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа «город Якутск» были назначены в связи с внедрением хозяйственного районирования территории муниципального образования, предлагаемым Окружной администрацией города Якутска. Основная цель изменений заключается в совершенствовании управления городским хозяйством, актуализации территориального деления городского округа «город Якутск».

О новой дате публичных слушаний будет объявлено в газете «Эхо столицы» и на официальном сайте якутск.рф.

Департамент по связям собщественностью и взамиодействию со СМИ ОА г. Якутска

Авторы объявления так торопились, что допустили ряд опечаток, хотя якутск.рф этим обычно не грешит.

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