Мэрия Якутска: Приняты превентивные меры по пропуску паводка

К весеннему паводку город Якутск приготовился, исходя из наихудшего сценария развития событий. Проблемные вопросы решены в ходе тренировочных, подготовительных мероприятий. Об этом сообщил руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» Виталий Бобинов.

В пределах города Якутска существует 3 затороопасных участка: в районе газового перехода в селе Хатассы, Петровской курьи (около села Жатай и Тулагино-Кильдямского наслега) и на участке ниже Кангаласского мыса.

При высоком уровне воды под угрозой затопления находятся села Табага, Пригородный, Хатассы, Тулагино, Сырдах, Капитоновка, мкр. Марха, мкр. Даркылах (Промышленный округ), мкр. Кангалассы. По подсчетам этого года 1407 человек, из них 395 детей, проживают в этих подтопляемых участках.

В селах Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Старой Табаге 55 жилых домов попадают в зону возможного обрушения береговой черты Табагинской протоки.

Городскими властями приняты превентивные меры по безопасному пропуску весеннего паводка, завершены работы по укреплению береговой черты, начиная от с. Пригородный и заканчивая с. Старая Табага, на сумму 25 млн рублей. Отсыпано более 1 километра 300 метров береговой линии. Проведено обследование и подготовка 25 гидротехнических сооружений, утверждены планы действий, мероприятий во время паводка.

В рамках подготовительных работ для недопущения размыва гидротехнических сооружений весенними паводковыми водами в селах Табага, Пригородное, Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег завезены запасы инертных материалов общим объемом 2226 куб. метров.

Для приема эвакуируемого населения из зон подтопления, на территории города Якутска готовы к развертыванию 11 пунктов временного размещения с вместимостью 1450 человек.

В пунктах временного размещения, граждане и аварийно-спасательные формирования будут обеспечены горячим питанием, лекарственными, дезинфицирующими средствами.

Определены безопасные места отгона КРС и лошадей.

«Силы и органы управления Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 722 человек, 98 единиц автотехники, 99 единиц специальной техники, 8 единиц инженерной техники и 9 плавательных средств готовы к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры», — отметил Виталий Бобинов.

По информации руководителя ГО и ЧС, ледоход в Якутске ожидается в 20-х числах мая. Это зависит от того, как будет проходить ледоход в местностях, которые расположены выше г. Якутска. Может произойти промедление или ускорение течения реки.

Напомним, ледоход идет двумя участками. Нижняя граница основного ледохода находится на территории населенного пункта Витим. Второй ледоход образовался в результате выхода реки Олекма. Нижняя кромка этого ледохода находится примерно в 500 км. от г. Якутска.