Мэрия Якутска попросила потерпеть неделю-другую

Завершаются ремонтные работы в пострадавшем от пожара доме по ул. Ярославского в микрорайоне Марха.

Ремонтные работы в пострадавшем от пожара жилом доме по ул. Ярославского, 29А находятся на завершающем этапе, сообщил представитель подрядчика ООО «Перспектива», выигравшего конкурс на ремонт.

Напомним, в начале лета в доме 1960 года постройки общей площадью 504 кв. м., в котором зарегистрированы 23 проживающих, произошел пожар. Решением городской КЧС из бюджета города выделены средства на ремонт в сумме около 4 млн рублей.

«В настоящее время завершены работы по замене сгоревших венцов, установке стропил крыши, на этой неделе планируем завершить укладку металлочерепицы, также проведем утепление крышного перекрытия. Установлены стеклопакеты вместо выгоревших окон, 18 штук. Работы по ремонту начались только после подключения электроснабжения, в начале октября. До этого бригады занимались очисткой от сгоревшего мусора и поврежденных огнем деревянных конструкций. Всего около 800 кубометров мусора», — рассказал Владимир Сорокин, представитель подрядной организации.

На объекте сегодня также ведутся внутренние работы: обшивка поврежденных стен гипсокартоном, будет полностью заменена электропроводка, а также проведены сварочные работы по установке регистров отопления взамен утраченных.

«Объемы работы большие, сегодня на объекте трудятся 9 человек. По контракту срок завершения работ 10 ноября, постараемся ускориться», — добавил Сорокин.

Директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Александр Новолоков в свою очередь сообщил, что семи семьям (в общей сложности 17 человек) из этого дома было предоставлено жилье в маневренном фонде по заявлениям: «Понимаем, что условия в маневренном фонде для многих семей стесненные, площади мало. Но другого фонда у нас, к сожалению нет, нужно потерпеть».

Николай Ксенофонтов, глава администрации Мархи отметил, что объект на ежедневном контроле, с подрядчиком на связи: «Просим жильцов дома подождать неделю-другую, пока завершится ремонт. О ходе работ буду их информировать».