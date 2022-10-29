Мэрия Якутска получила замечания по ремонту дорог

Проблемы по ремонтным работам в Якутске имеются по Глухому переулку, улице вдоль озера Щорса и улице Ильменской.

Администрация Якутска получила замечания от руководства республики по ремонту дорог. Дорожников города также предупредили о штрафных санкциях в случае нарушения сроков сдачи и некачественной работы. В рамках выездного совещания по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Якутске первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников посетил проблемные объекты, сообщает ЯСИА.

«Считаем, что город должен был завершить работы в более ранние сроки. К сожалению, этого не случилось. Сроки сдачи еще не истекли, но есть определенная тревога, что они, возможно, будут не выдержаны. Потому сегодня и организовано выездное совещание», — сказал Дмитрий Садовников. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев отметил, что в рамках реализации нацпроекта по Якутску дорожники с программой в целом справились, но имеются проблемы по отдельным объектам: по Глухому переулку, улице вдоль озера Щорса и улице Ильменской. Проблемы в основном связаны со взаимодействием с ресурсоснабжающими организациями — в проектах много неучтенных сетей канализационных и газовых сетей, которые влекут за собой отставания. Часть проблем также связана с поздним прибытием материалов. «Такая картина также наблюдается и по строительному блоку. В свете последних событий логистика поменялась, и мы видим поздний подход материалов на многих строительных участках, в том числе и у дорожников. Мы надеемся, что дорожники столицы сдадут все объекты в оговоренные сроки», — добавил первый вице-премьер региона. Садовников также напомнил, что договорами с подрядчиками оговорены штрафные санкции.

Источник: ysia.ru