Огонь возле офиса Сарданы Авксентьевой

8 августа. 11.35. Мусорные контейнеры возле администрации Якутска загорелись, языки пламени угрожающе разрастались. Странно, что со стороны двора прибежал какой-то мужчина в форме охранника с маленьким ведерком. Пожарных видно не было. Игорь Дмитриев.

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