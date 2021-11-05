Мэрия Якутска: По школьникам решим сами

Сегодня, во время прямого эфира в социальных сетях, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что режим нерабочей недели, установленный с 30 октября по 7 ноября 2021 года, будет снят.

Соответствующий указ об его отмене по итогам заседания регионального оперштаба подписан сегодня. Однако, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в муниципальных образованиях, в том числе и в г. Якутске, оперштабы на местах могут принимать решения самостоятельно – утвердить дополнительные ограничительные меры или, наоборот, смягчающие режим меры.

По форме обучения школьников г. Якутска и пригородов будет решено завтра, 6 ноября, на санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск».