Мэрия Якутска озаботилась ограждениями

Демонтаж старых пешеходных ограждений, не соответствующих ГОСТ, начнется на улицах Петровского, Ойунского, Октябрьская, Лермонтова, Автодорожная, Вилюйский тракт, Можайского, Автострада 50 лет Октября, Быковского, Окружное шоссе. Об этом сообщил руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов на совещании с участием представителей Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска, АО «Якутдорстрой», МКУ «Главстрой» и ГИБДД.

Специалисты разработают схемы демонтажа пешеходных ограждений на указанных участках улиц, по которым четко определят сроки и объемы работ.

«Схему разработает АО «Якутдорстрой». Это даст возможность определить общий объем проводимых работ. Проект пройдет согласование в СЭГХ, ГИБДД, затем будет направлен на утверждение главы города Якутска», — отметил Айаал Егинов.

Участники совещания обсудили техническое состояние ограждений, установленных на разных участках, в том числе на ул. Автодорожная, ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Кирова, ул. Короленко, ул. Курашова.

Как было отмечено, основная проблема пешеходных ограждений в городе заключается в том, что многие установлены прямо на самой проезжей части дороги. Приведение в порядок ограждений является неотъемлемой частью дорожных работ. Ограждения отвечают не только за эстетику, но и за безопасность, как барьер между проезжей частью и тротуаром.

Во время совещания были заслушаны предложения, в том числе убрать ограждения в местах, в которых есть зеленые зоны более 1 метра. Внесенные в прошлом году изменения в ГОСТ позволяют при наличии газона в 1 метр и менее заменить металлические пешеходные ограждения на сплошную посадку кустарника высотой до 80 см. Если газон составляет более 1 метра допускается не устанавливать металлические пешеходные ограждения и не устраивать сплошную посадку кустарника.

Убранные с улиц города ограждения примут на учет. «Эти конструкции будут служить в качестве резерва. Используем в случае разрушения существующих ограждений, а также направим на обустройство внутриквартальных дорог, территорий по отдельным заявкам управ», — отметил Айаал Егинов.

Как правило, на дорогах и улицах в населенных пунктах вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части в целях безопасности. При этом внимание уделяется местам, вблизи которых находятся детские учреждения, участки концентрации ДТП, связанные с наездом на пешеходов, а также места с интенсивным движением пешеходов.