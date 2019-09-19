Мэрия Якутска озабочена

Максим ТРОФИМОВ, временно исполняющий обязанности главы города Якутска прокомментировал итоги состоявшегося накануне совместного заседания постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике (председатель – депутат ЯГД Сергей ЧЕРНЫХ) и комиссии по городскому хозяйству и экологии (председатель – депутат ЯГД Андрей ЛЕБЕДЕВ) Якутской гордумы.

«Мы понимаем и отчасти разделяем озабоченность народных избранников текущим финансовым состоянием ряда предприятий жилищно-коммунальной отрасли города. Вместе с тем, мы исходим из того, что предприятия ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, должны зарабатывать самостоятельно, и не должны сидеть на «игле» муниципальных субсидий и регулярного финансового оздоровления», — сказал Максим Макарович.

Трофимов отметил, что отрасль ЖКХ Якутска в 2019 году в целом финансируется в достаточных для нормальной работы объемах. В течение года дополнительно выделено более 278 млн. рублей (103,9 млн. из них республиканский бюджет). По состоянию на 1 сентября 2019 года уточненный бюджет составляет 1 млрд 576 млн. руб.

На состоявшей совместной комиссии депутаты и руководители профильных структурных подразделений окружной администрации заслушали текущие информации от руководителей предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства: МУП «Жилкомсервис», АО «Теплоэнергия», МУП «ПТСК», АО «Якутдорстрой» и МУП «Городские бани».

Максим Макарович также озвучил некоторые конкретные меры, которые принимаются окружной администрацией и руководителями хозяйствующих субъектов по улучшению финансового состояния и развитию хозяйственной деятельности указанных предприятий.

Так, на сегодня в МУП «Жилкомсервис» новым руководством в течение августа-сентября изысканы средства и погашена основная часть налоговой задолженности предприятия в сумме 10 млн. руб., началось погашение накопленных за предыдущие месяцы долгов по заработной плате, ведется работа по снижению задолженности за ГСМ перед ООО «Сибоил» — поставщику выплачено около 5 млн. рублей.

Подан судебный иск к региональному оператору ООО «Якутскэкосети» о взыскании задолженности в сумме 85 млн. рублей. Кроме того, сегодня в рабочем порядке рассматривается вопрос о возможности погашения части задолженности ООО «Якутскэкосети» (основным учредителем сегодня является ООО «Сахаспецтранс», 100% «дочка» ГУП ЖКХ РС(Я), прим. авт.) перед МУПом за счет списания задолженности муниципального предприятия перед республиканским АО «Водоканал» в сумме 55 млн. руб. Данная кредиторская задолженность у «Жилкомсервиса» накопилась за услуги сливной станции ЖБО, принадлежащей Водоканалу.

Отдельно необходимо упомянуть АО «Якутдорстрой»: из-за сюрпризов погоды, предприятие этой весной вывезло снега существенно больше, чем в предыдущие периоды, соответственно финансирование на эти цели по году требуется больше, чем изначально было запланировано в бюджете – исходя из среднегодовых показателей.

«Мы изыскали на эти цели 16,8 млн. руб. в текущем бюджете – до конца года. Кроме того, сегодня после комиссии провели рабочую встречу с Амирханом ЯНДИЕВЫМ, обсудили вопросы приобретения для «Якутдорстроя» асфальтобетонного завода. Городу нужен еще один надежный подрядчик с профессиональным коллективом. Мы еще три года будем участниками нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», в Якутске предстоит построить и капитально отремонтировать десятки километров новых улиц», — сказал Максим Макарович.

Также выделены бюджетные средства МУП «ПТСК», предприятию, обеспечивающему теплом пригородные микрорайоны и села Якутска – на экспертизу промышленной безопасности, проектно-сметную документацию и капитальный ремонт котельной «Нижняя» в Кангалассах.