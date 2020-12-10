Мэрия Якутска отзовет свое разрешение на скандальную стройку

Разрешение на строительство магазина, выданное ООО «Ярославские огни» в феврале 2018 года, на земельном участке по ул. Ярославского будет отозвано. Об этом заявила глава Якутска Сардана Авксентьева.

Начавшиеся строительные работы в декабре 2020 г. на земельном участке по ул. Ярославского между домами № 7 и № 9 снова вызвали широкий общественный резонанс. Напомним, ранее застройщик приступал здесь к работам летом 2018 года, огородил площадку забором, но под давлением общественности и публикаций в СМИ строительство двухэтажного магазина было приостановлено.

В июле 2018 года, по следам публикаций в СМИ, прокуратура города направила в адрес Окружной администрации представление об устранении нарушений градостроительного законодательства. Была проведена внутренняя проверка в Окружной администрации. Виновных в оформлении градостроительных документов привлечь к ответственности не удалось, так как руководитель Департамента градостроительства Окружной администрации г. Якутска Артемьев А.Н., оформлявший первичные документы, к тому времени уволился. Об этом пишет в ответе на представление прокуратуры Сергей Игнатенко, занимавший в то время должность первого заместителя главы города, курировавший сферу строительства.

Вместе с тем, выданное с очевидными нарушениями разрешение на строительство магазина № 14-RU14301000-23-2018 со сроком действия до 21 февраля 2021 года, по представлению прокуратуры так и не было отозвано.

В числе нарушений прокуратурой, в частности, указывалось отсутствие в градостроительном плане земельного участка красных линий, отступов от проездов и зданий, других необходимых сведений.

Кроме того, строительство магазина на данном земельном участке, в соответствии с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), утвержденными решением Якутской городской Думы от 15.06.2017 г., относится к условно разрешенным видам использования. Таким образом, согласно ПЗЗ, в данном случае должны были проводиться публичные слушания или общественное обсуждение, которых также не было.

Вместо этого, в Окружной администрации приняли решение о прекращении договора аренды с ООО «Ярославские огни». В июле 2018 г. право аренды на земельный участок с кадастровым номером 14:36:105041:241 было прекращено на основании решения Арбитражного суда РС (Я). Об этом говорится, в частности, в служебной записке на имя начальника Департамента градостроительства Окружной администрации г. Якутска Юрия Левина за подписью Анастасии Новоселовой, директора МКУ «Агентство земельных отношений». Однако данная мера привела к обратному результату, арендатор, ООО «Ярославские огни», в течение последующих разбирательств в арбитражных судах сумел доказать незаконность действий Окружной администрации и Росреестра, по формальным основаниям, восстановив свои права на аренду земельного участка в марте 2019 года. Суд обязал управление Росреестра аннулировать запись в Едином государственном реестре недвижимости о прекращении права аренды земельного участка.

Срок разрешения на строительство истекает через 2 месяца, в феврале 2021 г., этим фактом объясняются активно развернувшиеся работы под Новый год, которые обеспокоили жителей этого квартала. Рассмотрев документацию по данному вопросу, в Окружной администрации г. Якутска видят серьезные нарушения при выдаче разрешения на строительство в феврале 2018 г. и приняли решение отозвать его.

У предпринимателя по закону есть право подать документы на новое разрешение с корректно оформленной проектной документацией в соответствии с утвержденными ПЗЗ г. Якутска. С учетом того, что строительство магазина является условно разрешенным видом строительства в данной зоне, перед выдачей разрешения на строительство должны быть проведены публичные слушания или общественное обсуждение с участием горожан, сообщили в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры.

После отзыва разрешения на строительство, учитывая имеющиеся нарушения, несоответствие градостроительных документов, и тот факт, что земельный участок не освоен – у города есть все основания для расторжения договора аренды, пояснили в МКУ «АЗО».