Мэрия Якутска отменила конкурс на пиар «с юморам» на 6 миллионов

«Недавно на официальном сайте гос.закупок появилось очень странное извещение: о проведении окружной администрацией города Якутска открытого конкурса №0116300000119000459 «Оказание услуг по производству и прокату телепередач в телеэфире и постоянная трансляция на интернет канале». Начальная цена составляет 6 миллионов рублей! Эти деньги, согласно техзаданию, должны быть потрачены на создание телепередачи «разговор с мэром», трансляцию в прямом эфире планерки мэра Якутска, создание видеосюжетов о деятельности мэрии и др.

В техзадании также указано, что «материалы должны способствовать формированию положительного имиджа ОА г. Якутск».

Кроме того, в информации указано о том, что «ежемесячно исполнитель обязан изготовить и разместить 4 (четыре) аналитические телепередачи о том, что говорят известные люди Якутии, и что стоит за их словами. С участием аналитика. Передача должна быть с графическими вставками, музыкальным сопровождением, выполнена с юморам».

Многие посчитали, что закупка «заточена» под определенную компанию, которая недавно приобрела ЯТВ у Владимира Федорова, а под передачей «с юморам» речь идет о проекте журналиста Виталия Обедина «Говорящие головы».

Журналист отозвался в соцсети и потребовал отменить «конкурс»:

«Считаю, что это описание полностью соответствует моей авторской передаче «Говорящие головы», у которой даже был слоган «о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит», которая выходит на телеканале ЯТВ (и дублируется в youtube.com). Таким образом затачивать тендер под конкретного исполнителя недопустимо. Сардана Авксентьева, отмените конкурс, накажите человека, готовившего техническую документацию, и проведите его честно. Так делать нельзя!».

Сегодня стало известно о том, что мэрия Якутска отменила «сомнительную» закупку.

Пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков сообщил News.Ykt.Ru, что из-за ошибок в техзадании закупка отменена.