Мэрия Якутска отдает здание торгового центра под очень нужное заведение

SakhaLife.ru.



Окружная администрация города Якутска 5 августа заключила с ООО «БизнесИнфо» концессионное соглашение о реконструкции бывшего ТЦ «Факел» в общественный банно-оздоровительный комплекс. Концессионер планирует завершить реконструкцию и запустить в эксплуатацию новый банный комплекс до декабря 2021 года.

Здание много лет находится в заброшенном состоянии и нуждается в капитальной реконструкции. Размер частных инвестиций должен составить не менее 76 млн рублей. Концессионное соглашение подписано сроком на 35 лет.



Здание магазина «Факел» в микрорайона Марха не функционирует с середины 1990-х годов. Жители микрорайона много лет поднимали перед муниципальными властями вопрос использования заброшенного здания под социальный объект. В разное время предлагалось разместить в нем бизнес-инкубатор, магазин, спортивно-развлекательный комплекс. Здание имеет удобное расположение, находится прямо на въезде в Марху около конечной остановки автобусного маршрута № 4.



В начале 2020 года глава города Сардана Авксентьева дала поручение рассмотреть возможность размещения в пустующем здании общественной бани как актуального для микрорайона социального объекта.



По условиям соглашения новый банно-оздоровительный комплекс будет предоставлять бесплатный доступ к услугам для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, инвалидов, детей до 7 лет. Услуги на льготных условиях — пенсионерам, ветеранам труда, многодетным семьям, детям с 8 лет до 14 лет.



«Здание пустует много лет, местная молодежь собирается там, мусорит. Инвестор искал в городе помещение для бани, рассматривали разные округа и мы предложили здание ТЦ «Факел». Мы долго обсуждали условия, в итоге пришли к согласию», — прокомментировал руководитель администрации микрорайона Марха Николай Ксенофонтов.



«Мы считаем, очень хорошо, что здесь будет именно баня. Администрация вышла с таким предложением, и глава города нас поддержала. Место удобное, доехать можно с любого конца Мархи, есть все техусловия», — добавили в администрации микрорайона.



Новый банно-оздоровительный комплекс планирует предоставлять населению услуги сауны, cпа, массажных кабинетов, центров физической культуры. В комплексе также разместятся магазины розничной торговли, точки общественного питания, место для организации развлекательных программ. Отметим, что по условиям соглашения в банно-оздоровительном комплексе будет запрещена продажа табачных изделий, алкогольной продукции и пива.

