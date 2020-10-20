Мэрия Якутска отчиталась о вывозе снега

С улиц Якутска за неделю вывезено 12 753 кубометров снега

АО «Якутдорстрой» продолжает ежедневную уборку снега с улиц и тротуаров. Сегодня, 20 октября плановая уборка снега проводится по Сергеляхскому шоссе, с прибордюрных частей площадей Ленина и Орджоникидзе, на улицах Дзержинского и Лермонтова. В работах задействованы 22 дорожных рабочих, 3 мини-погрузчика «бобкэт», 2 фронтальных погрузчика, 15 грузовых автомашин КАМАЗ.

Очистка дорожного полотна от снежного наката и наростов проводится по 25 км. автодороги «Умнас» и улице Центральная в старой Табаге, улице Билибина, Покровскому тракту, по улицам Каландаришвили, Совхозная, Центральная, Аржакова в селе Хатассы, а также по ул. Каландаришвили в с. Табага. В работах задействованы 2 грейдера ДЗ-98, 5 тракторов МТЗ-82 и 4 комбинированные дорожные машины КО-806.

Противогололедные мероприятия, механическая подсыпка речным песком проводится с помощью 8 поливомоечных дорожных машин КО-806.

На санитарной очистке урн задействованы 3 автомашины КАМАЗ. В работах по содержанию автобусных остановок задействована 1 автомашина КАМАЗ.

С начала снежного сезона 13 октября с центральных улиц столицы вывезено 12 753 кубометров снега.

Внутриквартальные дороги и проезды, дворы и тротуары чистят дворники ТОУ и управляющих компаний.