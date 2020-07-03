Мэрия Якутска оштрафована на полмиллиона рублей

Cудебные пристава оштрафовали Окружную администрацию города Якутска. Якутский городской суд обязал мэрию произвести капитальный ремонт дома по проспекту Ленина в г.Якутске. Однако мэрия не спешила исполнять решение суда. За это она была привлечена к административной ответственности и подвергнута административному штрафу на сумму 500 тысяч рублей.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)

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