03.07.2020
16:27
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Происшествия

Мэрия Якутска оштрафована на полмиллиона рублей

Cудебные пристава оштрафовали Окружную администрацию города Якутска.

Якутский городской суд обязал мэрию произвести капитальный ремонт дома по проспекту Ленина в г.Якутске. Однако мэрия не спешила исполнять решение суда.

За это она была привлечена к административной ответственности и подвергнута административному штрафу на сумму 500 тысяч рублей.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
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