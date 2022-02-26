Мэрия Якутска опровергает информацию о недобросовестном проведении процедуры закупки 

24 февраля 2022 года в интернет-издании «SakhaNews» опубликована статья Егора Давыдова «Чиновники мэрии лоббируют интересы коммерческой организации».

«Как установило УФАС Якутии, при проведении конкурса, заказчиком которого выступило МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» (руководитель — Алексей Варламов), членами комиссии Окружной администрации Якутска 9 февраля была незаконно отклонена заявка ООО «СахаКапитал» (директор — Александр Романов) по фактически надуманному основанию (представленная копия решения об одобрении крупной сделки не имеет нотариального удостоверения, в то время как в законодательстве такого требования нет)», — пишет Егор Давыдов.

Данную информацию прокомментировала начальник Управления муниципальных закупок, председатель конкурсной комиссии Окружной администрации города Якутска Светлана Антонова.

Как разъяснила Светлана Антонова, для объективного рассмотрения заявок участников конкурсная комиссия в своей деятельности обязана руководствоваться не только положением федерального закона №44 «О контрактной системе», но и действовать согласно части 1 статьи 2 настоящего закона, которые основаны на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

«Участник конкурса ООО «СахаКапитал» предоставил документы на конкурс по выполнению работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск». Необходимо отметить, что данный участник признан несоответствующим требованиям конкурсной документации по следующему основанию: в составе документов, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 отсутствует решение об одобрении крупной сделки (решение об одобрении крупной сделки не соответствует ч.3 ст. 67.1 ГК РФ). Поэтому его заявка отклонена», — подчеркнула Светлана Декабриновна.

По мнению начальника Управления муниципальных закупок, это не надуманное основание для отклонения, как подается автором пресс-релиза, а позиция, подтвержденная постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, также утвержденная Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2019 года. Кроме того, необходимо отметить, что аналогичные случаи были рассмотрены и подтверждены решениями УФАС по Пермскому краю, Свердловского, Амурского, Карачаево-Черкесского УФАС России.

Решение и предписание по данному делу получено, а потребность заказчика сохраняется. Необходимо скорейшее исполнение контракта по проекту «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы», конкурсная комиссия готова исполнить предписание УФАС по РС (Я).



***



25 февраля 2022 года в интернет-издании «SakhaNews» опубликована статья неизвестного автора «УФАС заблокировал конкурс на ремонт улицы за 103 млн».

«Как установил антимонопольный орган, МКУ «Главстрой» (руководитель Алексей Варламов) выступило заказчиком конкурса, объявленного 30 декабря прошлого года, на ремонт ул. Билибина на участке от улицы Ильменская до Сергеляхского шоссе, с начальной ценой 103 707 804,71 рублей.

На участие в торгах было подано три заявки, одна из которых — ООО «Сахастрой» 8 февраля была отстранена от участия в конкурсе в связи с наличием в аккредитационных документах, представленных электронной площадкой, решения об одобрении крупной сделки с истекшим сроком действия.

Однако, проверяющие установили, что в составе заявки ООО «Сахастрой» были представлены все необходимые документы, которые фактически были незаконно проигнорированы членами конкурсной комиссии», — говорится в пресс-релизе.

В ответ на эту информацию начальник Управления муниципальных закупок, председатель конкурсной комиссии Окружной администрации Светлана Антонова отметила, что за 2021 год было вынесено 7 решений УФАС РС (Я) по признанию жалоб участников необоснованными, то есть в пользу конкурсной комиссии Окружной администрации города Якутска. Именно по отклонению заявок за несоответствующие документы по решению о крупной сделке. Можно сказать, сложилась определенная практика в территориальном УФАС по РС (Я). Последнее решение контрольного органа в отношении ООО «Сахатрасстрой» (в пресс-релизе неправильно указано наименование участника) противоречит принятым ранее решениям, по каким основаниям может прокомментировать только контрольный орган. Тем не менее, конкурсная комиссия получила решение и предписание и готова пересмотреть протокол, но итоги будут известны только на следующей неделе, поскольку есть определенная процедура, в которой задействована и электронная площадка.

«Дополнительно хотелось бы отметить, что за 2020 и 2021 годы участниками было подано в общей сложности 221 жалоба, из которых 176 признаны необоснованными. Думаю, этот факт свидетельствует об объективности решений комиссии, а в тех случаях, когда жалобы признавались обоснованными с выдачей предписания (здесь часть не на решения комиссии, а на условия документации), комиссия всегда исполняла предписание контрольного органа. Уверена, в каждом решении комиссии Окружной администрации отсутствует предвзятость и необъективность», — добавила Светлана Антонова.

Следует отметить, что подобная ситуация — это обычный рабочий процесс, так как законодательно существует право участника обжаловать решение комиссии, а контрольному органу разбираться и выносить соответствующее решение по материалам дела. При этом контрольный орган не блокирует само проведение конкурса, а приостанавливает подписание контракта, которое снимается после вынесения решения и выдачи предписания.