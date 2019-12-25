25.12.2019
20:38
1028
Культура & Образование
Мэрия Якутска опровергает фейк-ньюс
Управление образования города Якутска сообщает, что по мессенджеру WhatsApp распространяется недостоверная информация следующего содержания: «По эпид.и метео условиям УО издало приказ. Все школы уходят на каникулы с 25.12. Выход в школу 13.01.2020».
«Данная информация является недостоверной. На каникулы школы уходят согласно календарным учебным графикам утвержденным директорами школ на 2019-2020 учебный год», — прокомментировал начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования города Якутска Мирослав Афанасьев.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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